英国与欧盟继续情报合作

（联合早报网讯）安全专家认为，英国曼彻斯特爆炸案将促使欧盟在英国脱欧后，继续与英国合作分享情报。

英国首相特雷莎·梅曾恫言，英国如果不能在脱欧谈判中达成好的协议，可能暂停与欧盟的安全合作。

英格兰西北部曼彻斯特市周一举行演唱会遭自杀式炸弹袭击，导致22人死、59人伤后，法国总统马克龙马上呼吁欧盟成员国加强反恐合作。

英国艾塞克斯大学的欧洲法律教授皮尔斯对法新社说，他认为爆炸案发生后英国的立场可能软化，“英国是比较可能往后不再恫言停止安全合作，这是因为爆炸事件的发生显示，目前存在这种跨边界的安全威胁。”

欧洲议会议员、前法国对外安全总局（DGSE）分析员当让表示，指英国会与欧盟中断情报合作的说法，是捕风捉影及夸大事实的。

他说，欧洲国家之间的反恐合作是在双边或多边的层面进行，而非统一集中进行，“它并没有通过布鲁塞尔（欧盟总部）进行。因此英国脱欧后，对此不会有冲击。”

欧盟成员国的一名安全专家说，基于各国的主权性，欧盟成员国的情报群体是没有办法整合在欧盟的框架内，但他们有其他各种不同的渠道来分享情报。

他透露，英国与其他欧洲国家的情报机构是直接交换情报的，他们并没有通过欧盟特定的机构来综合情报交流。

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