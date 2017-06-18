吉打三青年被控汇款支持IS

（联合早报网讯）马来西亚吉打三名马来族青年由于汇款支持恐怖组织伊斯兰国组织（伊国组织、IS）而遭提控。他们一旦罪名成立可能面对30年监禁。

其中两名在双溪大年推事庭被控的是23岁的网商莫哈末哈山，以及31岁的网商莫哈末赛夫。莫哈末哈山面对的三项控状包括在2015年4月28日下午4时30分、4月29日下午3时3分，以及5月1日晚上8时19分，在公主城住家分别汇出100令吉（约32新元）、200令吉（约64新元）和2000令吉（约640新元）给恐怖分子而抵触刑事法典。

第二名被告莫哈末赛夫则被控在2015年4月12日晚上9时15分，在庆隆花园住家汇款890令吉（约290新元）给首名被告莫哈末哈山以支持恐怖主义。推事阿蒂芭将此案定于8月6日过堂，两名被告都不准保释而必须还押布城监狱。此案主控官为努鲁和姆妮拉副检察司。

吉打居林一名马来族男子阿祖丁（54岁），则被控于2016年1月27日在居林耶地园允许3500令吉（约1130新元）款项汇入其银行户头，这笔钱或其中部分款项过后间接协助一名恐怖分子莫哈未万迪的恐怖活动。

这三名被告一旦罪名成立，最少将面对七年监禁，最高则可能被判坐牢30年。

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