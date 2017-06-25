纽卡斯尔车撞人行道6人伤 警方称不是恐袭

（联合早报网讯）英国北部纽卡斯尔（Newcastle）一座体育中心外25日发生汽车撞人事件，导致至少六人受伤，但警方认为此事应该与恐怖袭击无关。

据当地媒体报道，事发时体育中心外聚集了数百名庆祝开斋节的民众。伤者中包括两名孩童。

警方事后发布声明说，警方是在当地时间25日早上约9时14分接获投报，指有一辆车子撞上西门体育中心（Westgate Sports Centre）外的人行道。

声明说，警方已逮捕一名42岁的女子协助调查。“警方正在查明事发缘由，但目前为止，相信这不是恐袭。”

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