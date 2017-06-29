澳美展开最大规模双边军演

（联合早报网讯）澳大利亚和美国周四展开两国有史以来最大规模的一次联合军事演习。约3万3000名美军和澳洲士兵参加此次演习，另有多艘战舰与战斗机等参与。

美国太平洋总部司令哈里斯（Harry Harris）海军上将，在两栖攻击舰“邦霍姆·理查德”（USS Bonhomme Richard）上对记者说，这次参与演习的规模之大，是旨在对外发出信号展示力量。

哈里斯说：“这个信号是向我们的友国、盟友、伙伴国家和潜在对手发出的。”

这次演习在澳洲水域举行，将持续一个月，双方将展开包括陆地和空中的演练。

免费试阅14天