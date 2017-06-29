韩国企业未来五年向美投资224亿美元

（联合早报网讯） 韩联社报道，据大韩商工会议所28日消息，随韩国总统文在寅访美的企业决定未来五年向美国投资128亿美元。

据报道，随访企业包括三星、LG、SK、斗山、CJ、LS、GS等韩国知名企业集团和优秀中小企业等52家。投资领域主要集中于在当地建厂、扩充生产设备、技术研发、企业并购等。

三星电子28日在华盛顿与南卡罗来纳州签订了在当地投资建厂的投资意向书。三星计划投资3.8亿美元，在南卡州纽贝里县建设家电工厂，预计可在当地创造950个工作岗位。三星电子之前在德州奥斯汀市投资建设半导体工厂，计划到2020年之前投资15亿美元。

LG电子计划到2019年在田纳西州投资2.5亿美元，建立年产量为100万台的洗衣机生产工厂。LG还计划在新泽西州投资3亿美元，至2019年建成新办公大楼，可容纳1000多名子公司员工入驻。

SK集团计划未来五年在能源领域投资44亿美元。SK集团目前在俄克拉荷马市、德克萨斯州等地开发页岩气，开展液化天然气（LNG）相关业务。SK在访美期间与通用电气（GE）、大陆资源公司签订了旨在加强页岩气勘探开发领域合作的备忘录。

现代汽车计划未来五年投资31亿美元，为提高在美国市场的竞争力，将研发环保型自动驾驶汽车等新技术，开发新车型和新发动机等。

随访的中小企业则将投资重点放在高新产业，包括指纹识别系统、健康功能产品、小型电动汽车核心零部件等。

除直接投资外，这些企业还计划未来五年间投入224亿美元，从美国购买LNG、LPG和客机等。

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