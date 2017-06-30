全球老龄化趋势难逆转

（联合早报网讯） 联合国发布报告说，世界人口虽然还在增加，但增长速度已经放缓，全球老龄化趋势难以逆转。

报告指出，世界人口数量自2005年以来增加了10亿，已达76亿人，预计2030年将达86亿，2050年将达到98亿，2100年将达到112亿。印度则将在2024年超越中国，成为世界第一人口大国。

据新华社报道，联合国经济社会部人口司专家顾大男表示，世界人口虽然还在增加，但增长速度已经放缓。即使是在生育率最高的非洲地区，每名妇女的平均生育率从2000年至2005年的5.1个孩子减少到2010年至2015年的4.7个孩子。总体上看，世界范围内妇女生育率增幅不大，较低的生育率导致人口老龄化趋势比较明显。

报告指出，一些国家人口老龄化现象已持续了较长时间，其中日本60岁及以上人口已占其总人口的33%，意大利29%，葡萄牙、保加利亚和芬兰分别占28%，均列世界上人口老龄化问题最严重的国家前列。

该报告预计到2050年，欧洲老龄人口将占该地区总人口数量的35%。

报告说，随着世界人口平均预期寿命的延长，最不发达国家的老龄人口也会逐渐增加。庞大的人口基数需要更加庞大的自然资源和政府公共服务进行支撑，对这些国家来说是难以承受的负担。因此，人口增长必须遵循科学规律有序发展，既要适当增长缓解人口老化，也要抑制过快增长，尽量减少人口增幅与自然资源配置的矛盾。

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