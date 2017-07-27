美联储维持联邦基金利率不变

（联合早报网讯）美国联邦储备局周三（26日）宣布维持联邦基金利率不变，但表明有可能“相对较快”开始缩减资产负债表（即“缩表”）。

美联储周二和周三（25日和26日）举行货币政策例会，并在会后发布的声明中宣布，将联邦基金利率维持在1%至1.25%区间，货币政策依然保持宽松，以支撑劳动力市场的进一步改善，同时促使通货膨胀率回到2%。

该声明还说，在经济发展形势与预期一致的条件下，美联储有可能“相对较快”地启动“缩表”计划。

该声明指出，今年初以来，美国就业增长稳健，失业率下降，家庭支出和企业固定资产投资继续扩大，经济呈现温和增长态势，经济前景的短期风险大致平衡。

不过，通胀率一直没有达到美联储设定的2%目标，美联储认为短期内通胀率仍然将徘徊在2%以下，但从中期看，通胀率可以达到2%。美联储在声明中重申，将保持渐进加息的步调，同时评估与最大就业目标和2%通胀目标相关的经济状况，以此确定未来调整联邦基金利率的时间和幅度。

美联储于今年3月和6月两次提高联邦基金利率，市场预计美联储在2017年会加息三次。《华尔街日报》称，投资者普遍认为美联储不会在7月加息，他们感兴趣的是，近期美国持续疲软的通胀率是否会令美联储改变今年的加息计划。芝加哥期货交易所集团（CME Group）数据显示，投资者预计美联储9月份加息的可能性为8%，到今年12月至少加息一次的概率则为52%。

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