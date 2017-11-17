50国形象调查：德国最佳、中国在变佳

（早报讯）一份最新的各国形象调查报告排出的榜单显示，德国取代了美国成为全球最受喜爱的国家。

德国之声报道，德国捷孚凯市场调查公司（GfK）以及政策咨询专家安霍尔特（Simon Anholt）周四公布的报告显示，美国在2017年已落到了第6位，法国却迎头赶上，被评上第2名，仅次于德国。这也是法国自2005年有这项评比以来取得的最好名次。

虽然自去年公投脱欧以后，英国形象严重受损，但大不列颠仍然排名第3，保持了以往的地位。加拿大和日本并列第4。

捷孚凯是德国最大、全球排名第5的市场调查公司。该公司每年都对50个国家的受人喜爱程度进行调查，调查分6个类别进行，它们分别是出口、政府、文化、人口、旅游、移民以及投资。

德国在本次评比中总分最高，各单项的表现都非常不俗，尤其是文化、政府、人口类别，德国较上一次添加了分数。

美国的总分今年虽然下降，但有多个单项名列前5，比如文化排第2，出口排第2，移民和投资排第5。在“政府”一项，美国则从前一年的19滑落至23。安霍尔特说，形象上的损失可以归结到“特朗普效应”。

在总共50个国家中，中国综合排名第24位，得分比去年上升了1.47个点。同2016年比较，中国在每个单项的得分均有提高，尤其是在文化类别上。

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