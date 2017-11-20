土俄伊外长就叙利亚局势举行会晤

（早报讯）土耳其外长恰武什奥卢、俄罗斯外长拉夫罗夫和伊朗外长扎里夫19日在土耳其安塔利亚举行会晤，就当前叙利亚局势交换意见，强调要坚持政治解决叙利亚问题。

新华社报道，本次三国外长级会晤是在三国总统索契会谈前夕举行的。土耳其总统埃尔多安、俄罗斯总统普京和伊朗总统鲁哈尼将于22日在俄罗斯索契举行叙利亚问题三方会谈，主要议题是叙利亚问题的最新进展和地区局势。

恰武什奥卢在安塔利亚会晤后向媒体表示，阿斯塔纳进程对缓和叙利亚局势已产生积极效果，包括落实停火协议、建立冲突降级区以及缓和各方紧张关系等。

“叙利亚局势比去年已大有改善。当前各方应聚焦政治解决叙利亚问题，同时继续打击‘伊斯兰国’等恐怖组织。”恰武什奥卢说。

据俄罗斯卫星通讯社报道，拉夫罗夫对会晤成果给予高度评价。他说，三方就进一步落实阿斯塔纳进程等所有关键问题达成了一致。

今年以来，在俄罗斯、土耳其和伊朗三方推动下，叙利亚问题有关各方在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳先后举行多轮会谈，为此后举行的叙利亚问题日内瓦和谈奠定了基础。

在9月中旬举行的叙利亚问题阿斯塔纳会谈上，土耳其、俄罗斯和伊朗三国达成一致，将在叙利亚设立包括伊德利卜省部分地区在内的4个冲突降级区。

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