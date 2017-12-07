伊国组织在阿富汗北部训练数百娃娃兵

（早报讯）阿富汗亚利安那新闻社周三（6日）报道，伊斯兰国已控制阿富汗北部朱兹詹省部分地区，在当地传播极端思想，并训练了至少300名娃娃兵。

新华社引述该报道说，朱兹詹省南部达尔扎卜地区至少80%的区域已被伊国组织控制，该组织还在当地招募和训练武装力量。许多贫困家庭因生活所迫，将孩子交给该组织，伊国组织对这些儿童进行“洗脑”，灌输极端思想。

该新闻社当天在其网站上公布了一张娃娃兵们蒙面的照片，指出伊国组织的行径已在当地引起人们普遍担忧。

该报道说，阿富汗独立人权委员会日前已收到关于伊国组织在当地训练娃娃兵的报告，并已敦促当地政府尽快采取行动，保障这些贫困家庭儿童的安全。

该报道还指出，伊国组织带来的安全威胁不容小视，虽然总统加尼此前曾表示该组织正从阿富汗境内向其他地区转移，但来自阿富汗东部楠格哈尔省的消息显示，伊国组织已控制该省西北部胡吉亚尼地区的部分区域。

自2014年底以来，伊国组织不断向阿富汗渗透，在政府控制能力相对薄弱地区传播极端思想，争抢势力范围。

有报道说，该组织目前在阿富汗境内至少有600至800名武装人员。虽然阿富汗国家安全部队今年以来已加强在各地的清剿力度，但在朱兹詹省、楠格哈尔省等地区，伊国组织依然活跃，当地武装冲突时有发生，许多民众被迫逃离家乡躲避战乱。

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