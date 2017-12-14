IEA：美国油产增长 威胁全球油市均衡

（早报讯）国际能源署周四称，全球油市有可能在2018年上半年出现过剩，美国供应增长抵消了石油输出国组织明年一整年维持减产的影响。

国际能源署（IEA）在其月度油市报告中称：“总供应增速料超过需求增长：明年上半年过剩幅度可能在20万桶/日，而到下半年转为短缺约20万桶/日，因此2018年全年料刚刚平衡。”

“未来几个月很多情况都可能发生改变，但看起来，产油国对2018年能保持像2017年那样每日50万桶的去库存速度的希望可能会落空。”

能源署维持对2017年全球石油日需求增长的预测不变，仍为每日150万桶，增幅为1.6%。对2018年的日需求增长预测为每日130万桶，相当于增长1.3%。

石油输出国组织（简称油盟，OPEC）与包括俄罗斯在内的十个盟友11月同意将减产180万桶/日的计划延长至2018年全年，以迫使全球原油库存下降和支撑油价。

能源署估计，2018年，油盟平均原油产出将为3250万桶/日，约较今年迄今产出均值3240万桶高出约10万桶/日，暗示库存将会持续下滑。

但在美国带头下，明年全球供应的增幅预料为110万桶/日，意味着明年初库存将会增加。

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