安华可能无法如期提早出狱

（早报讯） 马来西亚监狱局日前指反对派领袖安华可于6月8日提早出狱，但内政部今天指安华若违例发布声明，当局可能驳回安华提早出狱的申请。安华的律师指当局借故不让安华提早出狱。

内政部副部长诺加兹兰今天在记者会表示，安华是法庭判刑的罪犯而非政治犯，因此可享有一般受刑人的权益，这包括刑期可扣除假期及行为良好可减刑。他说，安华2014年被判入狱五年，原本刑期将在2019年结束。

诺加兹兰说，安华在狱中行为是否良好，将决定当局是否批准他提早出狱。他说，所谓行为良好，是受刑人是否遵从监狱局条例。一旦安华违反监狱局条例，当局将驳回其提早出狱的申请。“安华要求提早获释，就必须遵从监狱局的条例。如果安华违反监狱局条例，就不能提早出狱。”

诺加兹兰昨晚出席一项慈善组织周年庆活动时指出，尚在监狱服刑的安华若要发布任何声明，都必须经过监狱局总监批准，否则就抵触监狱局法令并将受惩治。他说，近期有一些据称是安华发布的声明，这包括安华支持前首相马哈迪成为希盟首相人选的声明。

诺加兹兰表示，他不清楚这些声明是否确实由安华发出。他说，如果安华没经过监狱局总监批准就经由第三者发布声明，这已经违反监狱局法令。“当局将对付相关第三者，包括禁止他到监狱探望安华。”安华的代表律师苏仁登随后指诺加兹兰是威胁安华不可对外发言。

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