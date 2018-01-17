菲马荣火山岩浆喷发逾3.4万人疏散

（早报讯）菲律宾吕宋岛著名旅游景点马荣（Mayon）火山数日前开始喷发岩浆和火山灰，当局至今已疏散超过3万4000人，以策安全。

菲律宾国家减灾署发言人罗米娜17日在媒体简报会上指出，这些民众被安顿在30个紧急疏散中心。“目前火山爆发的危险区开始下起间歇性阵雨，为了当地民众的安全，我们要求他们紧急疏散。”

菲律宾火山地震研究所也说，过去24小时，共记录到143次岩浆喷发的情况，以及一次震动。研究所维持对火山的三级警戒级别，意味着其活动频繁，数周甚至数天内可能发生危险的喷发。

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