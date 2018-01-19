研究：短期体重小幅变化就能影响健康

（早报讯）美国一项研究显示，短期内人体重的小幅变化，就能引发体内微生物菌群、心血管系统、免疫系统和基因表达水平的巨大改变。

国际期刊《细胞系统》17日发表的研究显示，体重只要增加6磅（约2.7公斤），人体在分子水平上就会发生显著变化，包括细菌群落发生改变，免疫应答和炎症反应活跃，与心脏疾病有关的分子通道被激活。

斯坦福大学医学院的研究员选择了23名受试者，他们体重处于正常到肥胖之间，没有过度肥胖者，其中13人是存在胰岛素抵抗问题的糖尿病高危人群。

与对胰岛素敏感的健康人群不同，胰岛素抵抗者的葡萄糖摄取和利用效率下降，这是患2型糖尿病的前兆。

研究员让受试者食用高热量食物以快速增重。研究开始前，只有胰岛素抵抗者的体内存在炎性反应，这种炎性反应是糖尿病患者表现出来的症状。

30天后，所有受试者平均增重6磅，检测结果发现对胰岛素敏感的十名健康受试者也出现炎性反应标记。

此外，增重还对心血管系统造成影响。受试者体内一种基因的表达发生变化，这与一种类型的心脏病患病风险增加有关。该病患者的心脏无法有效向身体各处泵血。

论文作者之一、斯坦福大学遗传学教授辛德说：“这太令人吃惊了，我没想到30天的过量饮食会改变整个心脏的（分子）通道。但这符合我们对人体的看法，它是个整体系统，而非一些相互隔离的组成部分。人们增重时，人体就会发生系统性改变。”

尽管研究发现受试者减掉增加的体重后，体内微生物菌群、分子和基因表达水平基本会回到正常水平，但也有小部分与增重相关的蛋白质和分子变化依然存在。

辛德说，尽管还无法得出具体的临床结论，“但有迹象表明某些影响可能会持续更久”。

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