希盟：“希盟马哈迪”并非“国阵马哈迪”

（早报讯） 马来西亚反对派希望联盟副主席张健仁表示，“希盟的马哈迪”并非“国阵的马哈迪”。他说，民主行动党过去不认同马哈迪的恶行，今天的民行党同样不认同马哈迪当年的恶行。

张健仁也是砂拉越希盟主席。他今日在砂希盟大会上指出，一些国阵领袖攻击马哈迪过去的恶行，那是马哈迪在领导国阵时的恶行。

他说：“今天的马哈迪已弃暗投明而认同反对党的立场，也同意我们长期奋斗的改革议程。他（马哈迪）以其有生之年及其影响力弥补过去的错误。做坏事的马哈迪，国阵支持。如今马哈迪要做好事，国阵却反对。”

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