美国宾州补选 民主党宣布胜选

（早报讯） 美国宾夕法尼亚州的一个联邦众议院议席13日举行补选，民主党已宣布胜选。

最新计票显示，民主党候选人兰姆（Conor Lamb）只以0.3个百分点（579票）的优势领先共和党候选人萨柯恩（Rick Saccone）。

宾州第18联邦众议院选区向来是共和党的票仓，前年总统大选时，特朗普在包含这个选区的匹兹堡区以20个百分点的优势获胜。

分析指出，共和党在这次补选的支持票锐减，显示特朗普已越来越不受美国选民欢迎。

此次补选是因涉及婚外情的共和党原众议员墨菲辞职而举行。

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