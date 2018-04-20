瑞士科学家设计出癌症诊断“文身”

（早报讯）瑞士科学家设计出一种皮下植入设备，当癌症风险增加时，这种设备会导致皮肤出现肉眼可见的痣，有望用于四种癌症的早期预测。

据新华社报道，苏黎世联邦理工学院研究团队日前在美国《科学·转化医学》杂志上报告说，该团队开发了一种人工合成的基因网络，通过持续监测血钙浓度，可在非常早期发现前列腺癌、肺癌、结肠癌和乳腺癌。

研究人员把经过基因编辑的细胞置入设备，并将该设备植入皮下。他们将血钙水平作为四种癌症的标志物，当血钙浓度在一定时间内超过阈值后，这些细胞会生产黑色素，于是皮肤会出现肉眼可见的棕色痣，该方法将远早于传统诊断手段发现癌症。

论文作者、生物系统科学和工程学教授富塞内格尔说，早期诊断可显著增加存活率，但出现痣也没有必要恐慌，还需进一步评估。

目前，研究人员在小鼠模型和猪皮肤上进行了实验，实验显示方法可靠，只有血钙浓度达到一定水平后，痣才会出现。

富塞内格尔认为，这种“生物医学文身”还有望用于神经退行性病变和荷尔蒙失调等其他进展性疾病，因为理论上可以使用钙以外的其他分子探测器。

不过，富塞内格尔表示，目前植入设备的缺陷在于活细胞只能在其中存活一年，且这一设备距人体临床试验尚有很长一段路要走。

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