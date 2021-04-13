黄俊雄遭影射霸凌 新传媒介入调解

黄俊雄揭露遭台湾艺人李沛旭霸凌的新闻持续发酵，许振荣昨天（4月12日）在IG影射黄俊雄在拍摄《心点心》时霸凌午言媒体艺人林汐，让事件再起风波。新传媒介入调解，希望双方私下解决，但受访的圈内人士却认为应该出来说出真相。

黄俊雄‘游泳论‘回应？

黄俊雄至今未对许振荣的IG贴文作出正式回应，但他昨天在IG分享小鱼的照片，写下耐人寻味的一段话：“你永远不会知道你只是在游泳，还是在学习游泳，或者是你已经掌握了游泳这个技能，或许你在游泳的同时也在掌握它。但他们大概不会问自己这个问题，他们只是不断地游泳。当你找到最好的方式，你就会让自己进步，让自己变得更好。”留言让人有些摸不着头脑，但似乎是在为近日的风波抒发情绪。

记者向黄俊雄的经纪人要求访问，但经纪人回复：“我们正与午言媒体沟通，希望了解更多详情，毕竟这已是三年前的事。最好的方式是涉及其中的两方能私下进行建设性的对话。”言下之意是希望双方私下解决。

资深幕后人：黄俊雄应出来答复

《联合晚报》采访两名资深幕后人，他们和新传媒都有合作，因此要求匿名受访。从事制作方面的幕后人Y先生说，外界现在很想了解当年的真相是什么，既然许振荣在贴文里问黄俊雄发生什么事，黄俊雄应该出来答复，做错就认错，没做错也可以澄清立场，解释误会。

对于新传媒打算私下解决，Y先生说，本地只有一家电视台，解决方式不透明，很难让人不作多想。而如果当年只是一场误会，那就更应该对外说明，让大家了解，也等于还黄俊雄清白。

一名受访男艺人也说：“我觉得两边都应该交代当年发生什么事，许振荣和他的艺人林汐应该把他知道的讲出来，黄俊雄也应该回应。黄俊雄之前指控别人霸凌，现在自己被影射霸凌，当然也应该讲清楚。”

曾负责艺人经纪的Z女士说，她可以明白许振荣的出发点，因为许振荣不只是一个艺人，还是一家经纪公司的负责人，如果他的艺人林汐被当红阿哥黄俊雄霸凌了，强忍多年可以理解，这次相信是借题发挥，替自家艺人讨回公道。她呼吁新传媒拿出大台的气度来处理，让事情圆满解决。她说，本来不是多大的事，大家出来谈开了就没事，避而不谈，芥蒂会在。

对于黄俊雄过后在IG贴文的回应，Y先生说：：“想想李沛旭怎么回应黄俊雄的指控的？人家是正面回应，也许他犯错却没有认错，但也没有回避，黄俊雄或许也应该这么做。”

许振荣否认蹭热度

针对网友指许振荣蹭热度，他受访时表示并非想煽风点火，在这个时候说出来，只是因为刚好黄俊雄爆出与李沛旭的冲突，因此想借这个时候把黄俊雄和林汐之间的疙瘩解开。

许振荣不愿透露当时发生什么事，只说：“就让他们去厘清，我不在现场所以只听到片面的说法。”