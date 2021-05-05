走进建筑师陈家毅的书房

走进书房

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阿根廷作家博尔赫斯说：“如果有天堂，应该是图书馆的模样。图书馆太大，书房足以抚慰我们疲惫的心。”不管居室空阔还是逼仄，爱书之人都要有地方放置书籍；不管生活庸碌还是暇旷，爱读之人总会在书中重获灵魂的安然。

实体书刊日渐没落的此刻，你是否仍青睐纸质书？是否辟有一间属于自己的书房？是否还为自己保全一段珍贵的阅读时光？

由新加坡报业控股华文媒体集团制作的《走进书房》今天启播，共五集，访问五位狮城知名爱书人，走进他们的书房，翻他们的藏书，听他们的书话，也品他们浸润于阅读中的人生。

第一集，拜访建筑师、作家陈家毅，他的书房坐落在客厅中，沿整面墙铺展开数米长的落地书架，也因书房与起居区整合，书架与生活相依，他像是居住在书丛中，书架上每一格都珍藏他对一类知识或一派人生的痴迷，他自言读书既繁又杂。

陈家毅说自己从小就看杂书，不管“左右”，口味多元，而他更有“定格”读书法，“看书过程中，如果喜欢那个情节，我便把它‘保留’下来，让它的韵味在脑海里翻转一下。对于情节的发展，我一点也不重视。”即使是小说，他也采取这般读法，包括脂批本《红楼梦》，在他看来，无论跳进哪个章回，都像看一场戏。

《走进书房》每逢星期三在zaobao.sg网站和应用上播出，随后在《联合早报》、zaobao.sg生活娱乐、《早报·现在》（zbNow）、《联合晚报》、《新明日报》面簿专页，以及zaobao.sg的YouTube频道播出。