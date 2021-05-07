《那些希望我死的人》男主：卓莉惹人厌！

电影《那些希望我死的人》（Those Who Wish Me Dead）中主要演员日前接受zaobao.sg越洋专访，小男主角Finn Little 受访时竟然表示，女主角Angelina Jolie惹人厌（annoying）？

故事简介：（取自：恋爱、婚姻难题不断）

空降森林消防员汉娜（Angelina Jolie，安吉丽娜卓莉饰）在一场大火中误判风向，未能及时救人而备受打击。她邂逅失去亲人的小男孩康纳（Finn Little，芬恩利特饰），两人穿越茂密的森林，躲避无情的杀手及肆虐的森林大火。

问题一：三个字形容专访同框演员和他/她的角色

饰演小男主角Connor的Finn Little在这一题的表现精彩，因为他形容Angelina Jolie这位资深前辈的第一个字竟然是“Annoying”，让人对答案印象深刻的同时，也证明了两位戏里戏外感情都不错。

另外两位演员Jon Bernthal和Medina Senghore的答案虽然相对保守，但是也让观众更加认识两位。例如，Jon形容Medina私下是个坚强和聪明的人；而Medina则形容Jon是个居家男人，且喜欢小狗。

问题二：如何面对黑粉？

这个年头，往往不只传统的“坏人”会希望人“死亡”，网上的黑粉出言不逊程度也不亚于此，四位演员都是镜头前的人，一举一动在社交媒体山备受关注，四人又如何应对？看过大风大浪的Angelina Jolie又是如何从一个个口舌风暴中走出？

问题三：What is your last wish？你的临终遗愿是什么？

电影中常常会看到的情节：人们在枪口下最常被问的一个问题是：“What is your last wish？”

Jon和Medina如何回答这个问题？他们有哪些心愿？

电影5月6日全岛上映，要观看的话可上网查看上映详情。