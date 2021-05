《那些希望我死的人》男主：卓莉惹人厌！

电影《那些希望我死的人》(Those Who Wish Me Dead)中主要演员日前接受zaobao.sg越洋专访,小男主角Finn Little 受访时竟然表示,女主角Angelina Jolie惹人厌(annoying)?

故事简介:(取自:恋爱、婚姻难题不断)

空降森林消防员汉娜(Angelina Jolie,安吉丽娜卓莉饰)在一场大火中误判风向,未能及时救人而备受打击。她邂逅失去亲人的小男孩康纳(Finn Little,芬恩利特饰),两人穿越茂密的森林,躲避无情的杀手及肆虐的森林大火。

问题一:三个字形容专访同框演员和他/她的角色

饰演小男主角Connor的Finn Little在这一题的表现精彩,因为他形容Angelina Jolie这位资深前辈的第一个字竟然是“Annoying”,让人对答案印象深刻的同时,也证明了两位戏里戏外感情都不错。

另外两位演员Jon Bernthal和Medina Senghore的答案虽然相对保守,但是也让观众更加认识两位。例如,Jon形容Medina私下是个坚强和聪明的人;而Medina则形容Jon是个居家男人,且喜欢小狗。

问题二:如何面对黑粉?

这个年头,往往不只传统的“坏人”会希望人“死亡”,网上的黑粉出言不逊程度也不亚于此,四位演员都是镜头前的人,一举一动在社交媒体山备受关注,四人又如何应对?看过大风大浪的Angelina Jolie又是如何从一个个口舌风暴中走出?

问题三:What is your last wish?你的临终遗愿是什么?

电影中常常会看到的情节:人们在枪口下最常被问的一个问题是:“What is your last wish?”

Jon和Medina如何回答这个问题?他们有哪些心愿?

电影5月6日全岛上映,要观看的话可上网查看上映详情。