走进书房

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书籍是作家文思精华的具象载体，与作家紧密联系，不少作家著书，也藏他人的书。

作家的书房是什么样子？随《走进书房》一窥本地作家、文化奖获得者林高的书房。

矗立于墙角的两排落地书柜，装载他此刻所有的书籍。他说，较之以往，书少了很多，他坦承“丢”了四五千本，包括送走的书。他赧颜道：“丢，其实我有点自责。但告诉自己，要面对现实，你都不会再看了，然后又放不下了……”书籍虽好，若多到无处安放，未来处置确实是值得所有爱书人、藏书人思考的问题——书，最后归向何处？

林高的书房，既是他阅读的空间，也是他写作的场域。当然他的写作受其他作家、名著触动，比如曹雪芹的《红楼梦》，林高感到那种触动往往超越写作范畴：“《红楼梦》启发我的，不是一种写作的技巧，而是一种态度，这个态度是先对人生的态度，然后才是对写作的态度。”

林高一直对《红楼梦》缘起诗的“都云作者痴，谁解其中味？”颇有感触。想知道这是何原因吗？今天到林高的书房，挖掘他和书的缘分，他对文学的态度，他对写作人生的体悟。

由新加坡报业控股华文媒体集团制作的《走进书房》共五集，访问五位狮城知名爱书人，走进他们的书房，翻他们的藏书，听他们的书话，也品他们浸润于阅读中的人生。

《走进书房》每逢星期三在zaobao.sg网站和应用上播出，随后在《联合早报》、zaobao.sg生活娱乐、《早报·现在》（zbNow）、《联合晚报》、《新明日报》面簿专页，以及zaobao.sg的YouTube频道播出，读者也可扫描QR码观看《走进书房》。