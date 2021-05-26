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走进书房

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舞蹈是肢体的律动，阅读是心神的联动。

本地舞蹈家、文化奖获得者梁佩贤的舞蹈艺术生涯中，书籍和阅读从未缺席，她边读，边舞。

梁佩贤有一个古雅的书房，半高书柜是二手的，柜上一些装饰品也是她偶得的旧物，当然书柜上的主角是她经年收藏的书籍。她大部分的藏书都是艺术类书籍，古典名著、现代文艺、西方文学、摩登杂志，构成了她广博丰富的跨领域阅读。

阅读深刻影响到她本身的艺术创作，譬如父亲送她两册古本《康南海诸天讲》，这部天文学书籍启发她编创舞作“The Last Lumiere”，一部关注气候环境变化的作品——这仅是文学渗透进她舞蹈创作的一例，文学的灵感和光点在她舞作中常常闪现。

“我做现代舞蹈创作时，讲求的是一种意境。”梁佩贤说：“舞蹈这种表演艺术，跟诗词里那种意境是非常接近的。”她举例说，日本俳句短短数字传达出一种强烈意境，如果在编舞中，能用一个小动作就把大意境提炼出来，那是很美妙的事情。

走进梁佩贤的书房，听她抽丝剥茧一个个浸润在文学美韵中的人生故事和艺术思索。

由新加坡报业控股华文媒体集团制作的《走进书房》共五集，访问五位狮城知名爱书人，走进他们的书房，翻他们的藏书，听他们的书话，也品他们浸润于阅读中的人生。

《走进书房》每逢星期三在zaobao.sg网站和应用上播出，随后在《联合早报》、zaobao.sg生活娱乐、《早报·现在》（zbNOW）、《联合晚报》、《新明日报》面簿专页，以及zaobao.sg的YouTube频道播出，读者也可扫描QR码观看《走进书房》。