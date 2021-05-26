诗与舞蹈的邂逅 梁佩贤：书架是我的舞台

从阅读到人生，《走进书房》系列节目为读者介绍几位爱书人。他们跨越不同的职业领域，经历了不同的时代篇章，他们的书房不仅成为了与生活相伴的挚友，也收藏了岁月的点滴。走进书房，从字里行间，领略他们的人生轨迹。

本期嘉宾：化生艺术团艺术总监梁佩贤

本期嘉宾：化生艺术团艺术总监梁佩贤（档案照）

有“新加坡现代舞教母”之称的梁佩贤，出生于中国大陆，在香港和美国成长，毕业于爱荷华大学及密西西比大学舞蹈系。入籍美国的她，是我国1980年代的“外来人才”，也是本地现代舞重要的开拓者。

在爱荷华大学求学时期的梁佩贤（受访者提供）

梁佩贤曾任职新广舞蹈团舞蹈总监，是南洋艺术学院和拉萨尔艺术学院舞蹈系创系主任，还在1994年与视觉艺术家詹德拉（S. Chandrasekaran）联合创立了首个多媒体现代舞团“化生艺术团”，撑起本地舞蹈的半边天。

梁佩贤现为化生艺术团艺术总监，作品包括《梦见观音，邂逅麦当娜》《12则简讯游走山河》《躲荫》《借景》《居高临下》等。

《走进书房》邀请梁佩贤分享她与书相伴的成长经历，也记下了她推荐的书单，与爱书的读者们分享：

《舞踏花伝》

《舞踏花伝》

作者：和栗由纪夫

舞踏，日本舞蹈家土方巽所创的一种日本现代舞。20世纪50年代初期，前卫舞蹈开始在日本崛起，1959年土方巽和大野庆人共同演出的双人表演《禁色》，作品打破了诸多禁忌，通过舞蹈展现出一种反叛精神。

土方巽的弟子和栗由纪夫是《舞踏花伝》的作者。在土方巽多年的启发和教导下，和栗由纪夫整理出“舞踏谱”，并在1998年出版《舞踏花伝》CD和书本。

《康南海诸天讲》

《康南海诸天讲》

康有为，清末戊戌变法的主要发起人。广东省南海县丹灶苏村人，人称康南海。 《康南海诸天讲》涵盖新旧天文学知识，以及康有为的哲学思想和世界观。

该书形成于中国天文学的转型期，据康有为自述，基本内容是在1886年左右完成的。全书在1926年正式完成，1930年出版。

《掌中小说》/ 《掌小说》

《掌中小说》/ 《掌小说》

作者：川端康成

1968年荣获诺贝尔文学奖的日本作家川端康成，出生于日本大阪，在东京帝国大学修读日本文学系时期，与文学同好创办了同人杂志《文艺时代》。

川端康成为他发表的140多部短篇小说取名为“掌中小说”或“掌小说”，这包括他创作于1920年至1972年的许多作品。故事的特点是篇幅简短，有些篇幅甚至不到一页。

走进梁佩贤的书房

梁佩贤的书房。（叶振忠摄）

（卞和摄）

（卞和摄）

（叶振忠摄）

（叶振忠摄）