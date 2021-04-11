阿里巴巴因垄断被罚逾180亿人民币 学者：破纪录罚款显示中国政府对企业不手软 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄小芳 发布 / 2021年4月11日 5:00 AM 中国国家市场监管总局根据反垄断法重罚阿里巴巴集团逾180亿元人民币，这是反垄断法推出以来，最高的罚款金额。图为阿里巴巴北京办事处外观。（法新社） 字体大小: 小 中 大 有舆论认为，阿里巴巴在巨大的反垄断压力下，可能面对拆分的风险。但有学者分析，以销售额4%的占比来看，“罚款对阿里巴巴来说肯定会疼，但伤筋动骨还远远谈不上”。酝酿数月的阿里巴巴反垄断调查昨天靴子落地，中国监管部门向该集团开出逾180亿元人民币（37亿新元）的破纪录罚单，并要求阿里巴巴在合规管理、维护公平竞争等方面全面整改。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 阿里巴巴 反垄断 罚款 天价 中国国家市场监管总局 182.28亿元人民币 二选一 扩大涵盖医疗保健教育及旅游等 新渝批准15年合作项目总体发展规划 调查：上海取代香港 首度成为全球最昂贵城市