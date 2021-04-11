阿里巴巴因垄断被罚逾180亿人民币 学者：破纪录罚款显示中国政府对企业不手软

有舆论认为，阿里巴巴在巨大的反垄断压力下，可能面对拆分的风险。但有学者分析，以销售额4%的占比来看，“罚款对阿里巴巴来说肯定会疼，但伤筋动骨还远远谈不上”。

酝酿数月的阿里巴巴反垄断调查昨天靴子落地，中国监管部门向该集团开出逾180亿元人民币（37亿新元）的破纪录罚单，并要求阿里巴巴在合规管理、维护公平竞争等方面全面整改。