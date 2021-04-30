路透社：传中国反垄断机构 至少罚腾讯20亿元

路透社引述消息人士称，腾讯将因过往的收购和投资，未按正常申报程序进行反垄断审批而受到惩罚。每项案件的最高罚款额为人民币50万元。腾讯也将因公司部分业务存在反竞争行为，尤其是音乐串流业务而受到惩罚。

（北京综合讯）中国反垄断机构据报将对互联网科技巨头腾讯开出至少100亿人民币（约20亿新元）的巨额罚单，虽低于阿里巴巴的罚金，但数额之大可以儆效尤。

路透社昨天（4月29日）引述消息人士披露称，腾讯将因过往的收购和投资，未按正常申报程序进行反垄断审批而受到惩罚。每项案件的最高罚款额为人民币50万元。腾讯也将因公司部分业务存在反竞争行为，尤其是音乐串流业务而受到惩罚。

其中一名知情人士说：“监管机构的态度是，与阿里巴巴不同的是，你在这里不是最大的目标，但既然行动已经开始了，就不可能不惩罚腾讯。”

市场监管总局本月10日宣布，阿里巴巴在中国境内网络零售平台服务市场滥用市场支配地位，责令阿里支付大约182亿元人民币的破纪录罚金。

腾讯业务范围广泛，涉及视频游戏、内容流媒体、社交媒体、广告和云服务。

消息人士透露，中国国家市场监督管理总局的调查重点包括腾讯音乐娱乐集团。

微信等核心业务或无变化

市场监管总局已通知腾讯，公司应该做好支付罚金的准备，放弃独家音乐版权，并可能被迫出售腾讯早前收购的酷我和酷狗音乐应用程序。

不过，腾讯的核心业务，即电子游戏和微信，可能不会有变化。

腾讯音乐在2016年收购竞争对手酷狗和酷我，并从环球、索尼以及华纳等唱片公司那里取得流媒体独家使用权。之后，腾讯将部分使用权分授给网易云音乐等竞争对手，网易抱怨这样的安排不公平，而且价格太贵。

消息人士称，市场监管总局曾在2018年对腾讯音乐展开调查，但在腾讯音乐同意部分独家使用权到期后将不再续约后，市场监管总局在2019年停止调查。

不过，腾讯音乐仍保留台湾歌手周杰伦歌曲的专有权，因此仍较网易云音乐、阿里巴巴虾米音乐有巨大竞争优势。

消息人士：处罚腾讯还须获中央领导层同意

消息人士说，强制腾讯出售酷狗和酷我可能难以执行，而最终给予腾讯的处罚还须获中国中央领导层同意。

消息人士也称，腾讯在游说争取较轻的处罚。

其中一名消息人士说：“腾讯不在乎支付高额罚金。如有需要，腾讯愿意支付更多罚金，只要核心业务不受影响。”

另一方面，为加强对网络平台企业从事金融业务的监管，强化反垄断和防止资本无序扩张，中国金融管理部门昨天对部分从事金融业务的网络平台企业进行监管约谈。

据中国媒体报道，中国人民银行副行长潘功胜主持约谈。

腾讯、度小满金融、京东金融、字节跳动、美团金融、滴滴金融、陆金所、天星数科、360数科、新浪金融、苏宁金融、国美金融、携程金融等13家网络平台企业实际控制人或代表参加了约谈。