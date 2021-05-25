运营商暂停中国挖矿业务 比特币再遭抛售下挫13%

继中国国务院金融稳定发展委员会上周五表态将打击比特币挖矿和交易行为后，包括火币商城和莱比特矿池在内的挖矿机运营商决定暂停中国的挖矿业务。比特币上星期天持续下挫跌13%，香港股市区块链概念股昨天也出现大跌。

据路透社报道，比特币在星期天再次遭遇抛售，下跌13%，较年内高点挫跌近50%。以太币价格星期天大跌17%至1905美元（2532新元），较前一个交易日下降391.31美元。