中国政情 运营商暂停中国挖矿业务 比特币再遭抛售下挫13% 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月25日 5:00 AM 继中国国务院金融稳定发展委员会上周五表态将打击比特币挖矿和交易行为后，包括火币商城和莱比特矿池在内的挖矿机运营商决定暂停中国的挖矿业务。（路透社档案照） 字体大小: 小 中 大 继中国国务院金融稳定发展委员会上周五表态将打击比特币挖矿和交易行为后，包括火币商城和莱比特矿池在内的挖矿机运营商决定暂停中国的挖矿业务。比特币上星期天持续下挫跌13%，香港股市区块链概念股昨天也出现大跌。据路透社报道，比特币在星期天再次遭遇抛售，下跌13%，较年内高点挫跌近50%。以太币价格星期天大跌17%至1905美元（2532新元），较前一个交易日下降391.31美元。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国国务院金融稳定发展委员会 比特币 挖矿机 约谈铁矿石钢材等企业 五部门将查处垄断行为 调查：近半香港市民 疫情期间减少每月消费