绿色出行料成风潮 车行“女将”要在电动车市场开创一片蓝天

相信郭丽嗪（qin）是本地唯一在修车行业白手起家的女性。她接受《联合早报》访问时豪爽的说：“我创业时很多人不看好女性做这行。我是一匹黑马！”

Esteem Performance董事郭丽嗪征战修车行业已三十载，从后端修车支援服务到开店修车，再到买卖新车，现在疫情期间还升起电动车“战旗”。

她从打工做项目到现在带领70多人团队，遇到好多次瓶颈，都能和团队一起作出改变获得新发展，证明巾帼不让须眉。

瓶颈近于穷途，但所谓穷则变，变则通，她发现政府机构能帮她打通道路，包括在扩充车房数目和到外国采购。现在政府推展电动车计划，更是让她看到未来是“一片蓝蓝的天”。

郭丽嗪说：“当年的学习环境没那么好，没有人会来教你，要自己边做边摸索，但10年下来也学到了。”她是做行销、跑项目的，所以认识了不少老板，10年后创业时就“从一个项目做起”，带了两名女将一起闯天下，30年来与她不离不弃。“这些年在生意上遇到不少贵人，而我最感谢的是这个团队，这么多年来一直没有放弃我，现在还在一起打拼。”

替大公司做后端维修支援（做项目），虽然所需资本不大（不必有自己的车房），有工作量和营业额，但是利润少却还得应付工资增长。因此她听朋友劝告，租用建屋局排屋式厂房楼面，自立门户开设车房（为顾客修车），两个业务并行。

即便如此，她说：“创业的第一个十年相当辛苦，做了10年还只是‘刚刚好而已’。”因为没有自家品牌声誉，促销争取顾客确实非长久之计，最后顾客仍逐渐减少，逼她苦思出路。

她说：“李嘉诚说过，品牌要占公司整体营收的七成，我觉得这正讲到我们的心声。我们之所以想到要做汽车买卖业务，就是因为没有品牌导致前来修车的顾客慢慢减少。通过买卖车建立品牌形象，顾客向公司买车，也会回来公司修车。”

为了经营汽车买卖生意，Esteem Performance从宏茂桥工业区的车房，扩展到在新民路开车行店面兼修车。买卖车业务并非一帆风顺，几年后才走上轨道。但郭丽嗪觉得幸运，进场时机很好，那时期很多人换车。

而公司能够发展到今天，她认为最大的因素是肯改变。她说：“我是打不死的蟑螂！我们一直在改变，从修车生意做到从外国进口车辆，公司组织化，负责处理索赔的人员也要学做采购，我们这个团队很愿意学习。我们一有新业务发展就派人去学习，包括出国接受培训，回来传授给大家，所有人都学，紧跟着时代改变，迈向混合动力、电动车时代。”

疫情下市场虽充满挑战 一些中小企业仍稳步向前

根据裕廊集团中小企业群集总署署长梁康耀说，虽然疫情造成去年的市场充满挑战，但一些中小企业仍然大胆稳步向前，改革转型及把业务模式多元化。

他说：“这些公司把握新机会并且在本地扩充业务。我们呼吁更多中小企业利用我们在人才和能力提升方面的伙伴网络，来支持它们的业务增长。”

郭丽嗪把扩充计划告诉裕廊集团（JTC），获得该集团协助找到新民路Autocare的单位。公司正在装修那个新车房，它将如同玻璃陈列室，顾客可以看到技师为车子喷漆的情形。

设立专门服务中心 提供电动车电池维修服务

Esteem Performance也正设立专门服务中心，提供电动车与混合动力车电池维修服务。中心专设器材诊断车子的每个电池单位，提升（维修）或把个别电池单位换新，不必更换整组电池。

郭丽嗪说：“我们看好电动车（EV）在新加坡的发展。如果大家都走向电动车，新加坡年轻人将来会有更好的出路，有出国发展的机会。我们比周边一些国家早发展电动车，将来柬埔寨和越南也走向电动车时，年轻人就有机会到那里谋求发展。我希望有更多年轻人特别是女性加入这个行业。希望未来在电动车开创出一片蓝蓝的天！”