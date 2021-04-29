立足传统邻里商店 应对新时代市场

住宅区邻里商店多年来为广大民众提供日常购物采买的便利。然而随着大型商场和电子商务的崛起，邻里商家近年来面对不小冲击。

43岁的潘信羱从武装部队退役后，从事保险业10多年，几年前开始计划从商。有志投入新兴电子商务的他，最终却从传统邻里商店出发。

2019年，他因缘际会顶下了在义顺邻里中心经营了逾30年的家具公司宏阁（HomeCare Furniture Trader）。原本要借老牌邻里商店厚实的在地基础大展拳脚一番，没想到才过几个月，冠病疫情就暴发。新手刚刚上路，就遇上了商场老将几十年都没碰过的冠病阻断措施，有店却开不了门。

潘信羱接受《联合早报》访问时说：“我接手宏阁，看中的就是它邻里中心良好的位置和口碑，客源和营收都相当稳定，有很好的基础可以尝试借助数码化的趋势扩大。”

“没想到冠病疫情暴发，让人措手不及。邻里商店毕竟还是以周边顾客的消费为主，当时没办法开店，确实很彷徨。”

所幸，撑过两个月的阻断措施后，门店重开迎来了相当显著的积压需求，宏阁的生意迅速恢复。

这期间，潘信羱并没停下求变的脚步。他从新加坡邻里企业中心获得商业咨询，在邻里企业数码化计划（Heartlands Go Digital）的援助下采纳了非银行的电子付款平台接受顾客付款，从中吸引更多顾客。

非传统电子付款平台对顾客具吸引力

他说：“非传统电子付款平台对顾客主要的吸引力就是提供现金回扣（cashback），这跟上网购物可获得积分和红利一样。而在邻里商店消费也能享有这些优惠，据我观察，对顾客是有吸引力了。”

潘信羱接手宏阁后就着手设立了公司网站，顾客可直接上网浏览订购，也可预订时间前往门店跟他面对面咨询及观看实体样品。他坦言，霸级家具业者如宜家（IKEA）和阁室（Courts）等崛起，对邻里商店的挑战很大。而宏阁的其中一个优势是能够为顾客提供客制化的订制家具。

“我们的店面大约1700平方英尺，在邻里商店算是不错的面积，能够摆放相当多种类的货品，同时提供不错的购物体验。毕竟本地消费者购买家具还是倾向先触摸及观察实物。”

店面重开稳下脚步后，潘信羱也在去年底开始探讨进一步把生意带上电商平台的策略。

据他观察，电商平台确实可让商家面向更广大的顾客群，但并非所有产品都能在平台上取得成功。“以家具来说，那些高单价、品质差异性很大及长时期使用的产品如沙发、床褥等，顾客还是比较倾向到实体店观看和触摸，向店家进一步了解各种产品信息。”

潘信羱指出，在电商平台销售跑得快的还是单价低、品质差异性不大的商品，而且主要通过折扣来促销，走的是薄利多销的策略。

“如果我把沙发、床褥等高价产品挂上电商平台，可能也必须给予折扣，但顾客却不一定愿意买，毕竟他们还是要看到实物。这么一来，把东西挂上电商平台，反而可能在产品定价方面对我在实体店面的货品造成困扰。”

另一方面，他进行的市场调研显示，像办公桌椅、书架、小橱柜等比较小件的产品则比较能在电商平台上销售。

潘信羱说：“传统商店必须寻求转变应对新时代的市场，但如何执行需要经过谨慎的探讨，制定可行计划。经历这场疫情，我目前的首要目标是稳住门店的生意，再从中寻求突破。”