业者： 人手短缺不惜抬高薪资 行业互相挖角情况日趋严重 订户 来自 / 联合早报 文 / 周岳翔 发布 / 2021年5月11日 5:00 AM 政府近来一再收紧边境管控措施，包括精密工程领域在内的制造业也面临人手短缺问题。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 政府近来一再收紧边境管控措施，使劳动力密集且依赖外籍员工的行业雪上加霜，包括制造业及必需服务业等领域。受访业者告诉《联合早报》，由于本地建筑业面临严重人手短缺，为了增聘员工不惜抬高薪资，业者互相挖角的情况越来越严重，这会形成恶性循环，牵连其他行业。新加坡精密工程科技协会（SPETA）会长方美音受访时指出，会员公司留意到有建筑业者利用加薪来吸引人在本地的外籍劳工跳槽，以赶上工程进度。“这不是健康的现象，如果我们为了留住员工也跟着加薪，这将没完没了。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 新交所衍生品外汇期货交易增加 二级市场集资额创六个月新高 星狮集团半年净利增16％