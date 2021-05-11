业者： 人手短缺不惜抬高薪资 行业互相挖角情况日趋严重

政府近来一再收紧边境管控措施，使劳动力密集且依赖外籍员工的行业雪上加霜，包括制造业及必需服务业等领域。

受访业者告诉《联合早报》，由于本地建筑业面临严重人手短缺，为了增聘员工不惜抬高薪资，业者互相挖角的情况越来越严重，这会形成恶性循环，牵连其他行业。

新加坡精密工程科技协会（SPETA）会长方美音受访时指出，会员公司留意到有建筑业者利用加薪来吸引人在本地的外籍劳工跳槽，以赶上工程进度。“这不是健康的现象，如果我们为了留住员工也跟着加薪，这将没完没了。”