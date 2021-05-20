冠病危机转为商机 鱼缸鱼龟食料卖个满堂红

梁维渊（38岁）与鱼缸的不解之缘，始于他从小喜欢养观赏鱼，养过孔雀鱼、打架鱼、金龙鱼、乌龟等，结果从兴趣看到商机，后来大学只读了两个学期便放弃，全身投入经营鱼缸生意，一路稳扎稳打，这次遭遇冠病大流行的冲刷，竟从大危机作出大跳跃，忙得不可开交，一年下来厂房面积扩增三倍。

在义安理工学院求学时，他一边读书一边“跟人拿鱼缸去卖”。他说，那个时候是利用雅虎网站做小买卖，这是兴趣。但鱼缸大又重，一个人扛不动，他就动员家人来帮忙搬鱼缸（送货）。

那已是19年前的事，他还没毕业便开公司做起鱼缸生意。半工半读并不影响学业，他成绩好，考进了南洋理工大学，但只读了两个学期便发现课业繁重，在学业和事业之间，他选择了事业。

公司取名N30，创意来自于英文姓NEO。至于后来改名为N30鱼缸公司（N30 Tank Pte Ltd），是要让人一看就知道公司做什么生意。

他说，开始时是“在家办公”，只是在某个商场展示他卖的鱼缸，做的其实是贸易。

占据客制鱼缸市场六成份额

公司后来搬到宏茂桥工业区，地点更居中，方便送货到全岛各处。这些年来业务不断增长，在本地客制鱼缸市场，N30如今已占有60％份额，顾客包括商家和个人。

梁维渊说：“我们走优质鱼缸路线，确保设计美观，许多餐馆、酒店和公司都是我们的客户，包括海底捞餐馆、香格里拉大酒店，以及合发公司（Cycle & Carriage）。”

有些发烧友的家也订制大鱼缸，大约七八年前发生了一件难忘的事。他说：“顾客住在18楼，我们去到那里才发现鱼缸的橱太大进不了电梯，是我量错尺寸了。大家只好爬楼梯把橱搬上楼，前后花了四五小时，大家都累垮了。”

从卖鱼缸做起，N30进一步为顾客提供维护服务，并售卖鱼龟等的食料、过滤器、抗氯药和各种其他配件。

我国去年4月实施病毒阻断措施应对冠病大流行来袭，N30的鱼缸工厂关闭一个月，公司全体员工在家办公，客制鱼缸业务霎时之间毫无收入。所幸公司不只做客制鱼缸生意，而且好几个月前已经在四大电商平台（Lazada、Qoo10、Shoopee和Amazon）都部署好，网上销售的产品数目稳步增加。

梁维渊说：“在阻断措施期间，突然间网上订单大增，每天收到三四百个订单，我一个人做包装，以便隔天让Ninja Van送货。我每天工作到凌晨两三点才回家，第二天早上9时上班。”这是因为阻断期间，公司员工都必须在家办公。

很多人上网买乌龟食料、鱼料、现成鱼缸和配备，还有鱼的药品，例如治疗眼疾和皮肤问题的药水。

N30去年在冠病疫情下整体销售额仍然增加了三四成，因为它去年的网上销售大增60％，抵消了鱼缸工厂受到的影响。另一原因是，公司在解封第二阶段时，取得了美国Seachem品牌产品的代理权，业务因此反而是进一步扩充。

为应付业务扩充需要，他表示，公司经由裕廊集团（JTC）帮忙，先是在同个工业区找到一个楼面相当于现有厂房两倍的单位，之后又租下现有厂房隔壁的单位。一年内，公司租用的楼面就增加三倍。

此外，通过裕廊集团推出的产业联网（Industry Connect）平台，N30去年9月开始聘请学生来实习，帮忙网上销售工作。

梁维渊说：“网上销售需要年轻人来做，他们负责网上客户服务、group chat、把产品放上网，以及包装工作。这些是年轻人比较有兴趣的事。”

N30的业务似乎还能抗击经济周期。梁维渊受询时打趣的说：“经济好的时候，也许大家比较没空追求养鱼嗜好。经济不好的时候，可能更多人要看风水，就会买鱼缸。现在冠病疫情期间在家里的时间长，许多人可能觉得闷，所以就养鱼、养宠物。”

电子商务和递送服务的发展，让梁维渊萌生出国发展的念头。N30目前的网上销售，有2％到3％的订单来自海外。虽然目前受疫情限制，但他打算两三年内开拓区域国家市场。