为助企业有效降低碳排放量 我国将推出全球碳交易平台 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄琇惠 发布 / 2021年5月21日 5:00 AM CIX的交易平台主要通过标准合同，把大规模和高质量的碳信用额度销售给跨国公司和机构投资者等市场参与者。（档案照） 字体大小: 小 中 大 为了帮助企业有效降低碳排放量，新加坡将推出一个全球碳交易平台和市集，为市场提供高素质的碳信用额度（carbon credits，简称碳信用）。这个由新加坡交易所（SGX）、星展集团（DBS）、淡马锡控股（Temasek）和渣打集团（Standard Chartered）联合推出的Climate Impact X（CIX），预计在今年底前推出。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 二氧化碳 碳排放 气候 首季国内批发贸易指数 跌幅从26.8％大减至4.7％ 若竞标花旗印度零售银行业务 分析师：星展无须筹措资金