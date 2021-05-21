为助企业有效降低碳排放量 我国将推出全球碳交易平台

为了帮助企业有效降低碳排放量，新加坡将推出一个全球碳交易平台和市集，为市场提供高素质的碳信用额度（carbon credits，简称碳信用）。

这个由新加坡交易所（SGX）、星展集团（DBS）、淡马锡控股（Temasek）和渣打集团（Standard Chartered）联合推出的Climate Impact X（CIX），预计在今年底前推出。