经济师：虽已连续五季度同比萎缩 服务业和建筑业今年有望恢复扩张

虽然冠病疫情带来的下行风险依旧显著，有经济师预测，服务业和建筑业今年有望恢复扩张。

自冠病疫情暴发以来，服务业和建筑业是受到最严重冲击的行业。去年第一季至今年第一季，这两个领域已经连续五个季度同比萎缩。

贸工部昨天（5月25日）发布第一季经济调查报告。贸工部常任秘书林明亮在线上记者会说：“新加坡第一季的经济表现比预期更强劲，支撑经济增长的主要是制造业、金融与保险，以及批发贸易。另一方面，旅游和航空相关、面向消费者的领域，以及建筑业，持续萎缩。”

与去年第四季相比，服务业和建筑业的萎缩程度已有改善，但建筑业同比仍萎缩22.7％，而且比贸工部上个月初步预估萎缩20.2％，高出2.5个百分点。

服务业的情况较好，同比萎缩0.5％，比初步预估萎缩1.2％，改善许多。

属于服务领域的大部分行业在第一季均有改善。不过，交通与仓储同比萎缩16.5％，已是连续第五个季度萎缩。

制造业在首季同比增长10.7％，比初步预估的7.5％更加强劲，也是连续第三个季度取得双位数增长。

大华银行经济师颜圣充指出，本地建筑业承受疫情严重冲击，2020年全年萎缩35.9％。“去年的比较基础较低，而在新加坡的外籍劳工确诊病例至今维持在低水平，建筑业今年估计可以取得1.1％小幅增长。”

他认为，面向外部需求的行业例如制造、批发与零售贸易，以及金融服务，是支持我国今年全年经济增长的主要领域。“我们估计，制造业将平均增长5.5％，整体服务业增长4.7％。”

马来亚银行金英证券经济师蔡学敏和李主礼认为，高警戒解封第二阶段措施虽然将影响餐饮、零售和建筑业，但这三个行业占新加坡整体经济少于10％。而主要驱动经济增长的制造、批发贸易、金融与保险，以及资讯与通信业，不会受措施影响。

蔡学敏和李主礼说：“我们认为，制造业和批发零售将因为美国、中国和欧洲经济复苏和重新开放，促使外部需求改善而得以维持坚韧。”

他们还指出，新加坡企业发展局将我国非石油国内出口（NODX）全年增长预测，从零至2％上调到1％至3％，“我们预测非石油国内出口复苏更强劲，估计可取得大约5％至6％增长。”

马来亚银行金英证券经济师蔡学敏和李主礼认为，高警戒解封第二阶段措施虽然将影响餐饮、零售和建筑业，但这三个行业占新加坡整体经济少于10％。而主要驱动经济增长的制造、批发贸易、金融与保险，以及资讯与通信业，不会受措施影响。此外，制造业和批发零售将因美国、中国和欧洲经济复苏和重新开放得以维持坚韧。