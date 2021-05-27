健身课程转线上 客户视讯动起来

冠病疫情当前，却阻挡不了国人对运动的热爱，疫情升温大大刺激人们对健身教学、运动服饰和脚踏车的需求。

本系列邀请提供私人健身指导的SgFitFam、设计运动服饰的Revive&co，以及专卖脚踏车及相关用品的Bikemart SG，他们将分享如何应对疫情瞬息万变及抓住商机。

因为要参加健美比赛，曾荟嘉才发现要找一名能训练自己的健身教练真是难如登天，激发她在2016年创业成立SgFitFam公司。

本身也是健身教练的曾荟嘉（28岁）接受《联合早报》访问时笑言：“我换了四个人才终于找到合适的，浪费了不少金钱和时间。”

SgFitFam专门提供私人健身指导，教练团队从最初三四个人到目前已壮大至10人。除了健身教练之外，也有营养师、心理医生及临床心理医生，以满足客户不同需求。一般上，健身教练与医师团队相互配合，共同指导客户实现目标。

在教学时，曾荟嘉发觉自己并非十项全能，能一直陪伴客户成长，需要一个全面团队来支持。“一名跟了我训练两年的客户达成了减重目标，想挑战马拉松，问我要如何增强跑步，另一名素食主义的客户想要减重，问我该如何饮食，这都把我考倒了。”

除了拥有至少五年经验之外，她也看重公司健身教练是否具备个人专长，例如教练之中有人擅长气功，有人则精通铁人三项或徒手训练（calisthenics，又称街头健身）。

此外，公司推崇可持续健身��sustainable fitness）理念，希望客户能养成健康生活习惯，不志在追求立竿见影的短期效果，课程至少安排六个月。

一般人对于健身需求不外乎减重增肌以达至理想身段，曾荟嘉解释最理想情况每个月减掉一公斤，如果一个礼拜要减掉一公斤也不是不可能，但这是不可持续的。

当然，私人健身的收费不便宜，每一堂课100元起跳，公司客户以中高收入族群为主，也有普通上班族，前者的预算更充裕，会签订六个月甚至一年以上课程。

线上课程风潮料会持续

从2018年起，SgFitFam为企业客户安排各类保健课程，包括团体健身及传授营养知识讲座。

曾荟嘉透露，公司与80家企业客户合作，它们来自信息科技、会计及制造等领域，通常是拥有200名员工以上的跨国企业。

随着我国近日收紧防疫措施及社交条例，全岛健身房也暂时关闭，公司营收也不免遭受冲击。

曾荟嘉指出，私人健身对公司营收的贡献原本占七成，但有些客户决定延后课程，使企业客户目前成为最大贡献，这主要受益于线上课程安排。

从我国去年4月病毒阻断措施开始，公司一直透过线上方式为企业客户安排课程，利用Zoom平台让上百人甚至上千人同时连线，丝毫不受疫情变化影响。

不管疫情未来是否转好，曾荟嘉相信线上课程风潮仍会持续一段时日。

她透露一开始利用自身积蓄2万元来创业，两年已经回本。尽管碰上疫情来袭，但公司却一直维持良好运作，低营运成本及人事开销是最大优势。

公司只有两名正职员工，负责客户接洽与行政工作，所有健身教练和医师团队都属于自由工作者。此外，公司并没有经营任何健身房，健身教练会亲自上门教学或相约学员到指定的精品健身房。

希望明年登上《福布斯》30岁以下精英榜

公司规模虽然不大，但曾荟嘉拥抱数码化以更有效处理行政工作，公司自去年8月采纳华侨银行（OCBC）所提供基本数码解决方案，包括数码营销应用软件MailChimp、人力资源软件Talenox及云会计平台Xero。

不甘成为朝九晚五上班族的曾荟嘉，机缘巧合之下却在健身行业中找到了工作热忱及开创属于自己事业，更希望明年能登上《福布斯》30岁以下精英榜。

自淡马锡理工学院物流与运营管理系学院毕业后，曾荟嘉给了自己一年的空档期，以摸索真正兴趣。刚好碰上一间新开的精品健身房正在招聘人手，店主愿意聘请她并赞助她考取健身教练执照，平常热爱运动的她欣然接受。母亲支持她的决定，但父亲却不太认同，希望她能找一份更具“钱途”的工作。

入行之后，让曾荟嘉感到不解的是，同年龄的朋友虽然有稳定职业但他们却经常抱怨，一点也不感到快乐。

“当我获得健身教练执照及开始教学后，我很乐在其中。遇到了各行各业的人，自己也一直不断去学习。”

她目前考获了14个健身教练相关执照，包括备受国际认同的美国运动协会（American Council on Exercise，简称ACE）健身教练执照，这个执照每两年都要完成固定进修时数以更新。

除了指导客户减重增肌之外，曾荟嘉也擅长康复和功能训练，专门帮助老龄客户，指导他们在手术之后进行复建。

精益求精的她利用“技能创前程培训补助”（SkillsFuture Credit）上课增补技能，去年9月和12月完成了健身创新新加坡（Fitness Innovations Singapore）及澳洲导师杜加德（Jen Dugard）针对孕妇运动指导训练开办课程。

曾荟嘉透露，有不少怀孕朋友都向她请教，促使她去掌握更正确知识。学有所成的她笑言，自己到现在还没遇上客户能让她发挥所长。