成立数码证券平台 为每个人创造致富机会

新加坡是东南亚领先的创投目的地，本地起步公司去年吸引了约55亿元投资额，是五年前的三倍。《联合早报》推出“新起点”专栏，分享本地起步公司的创业和成长故事。

“科技从来不是我们的出发点，为每个人创造致富机会才是。”

共同创办人柳秉捷如此阐明数码证券平台ADDX成立的初衷和理念。

区块链、代币、智能合约，一连串酷炫的科技名词，但39岁的柳秉捷说，自己和团队都不是区块链去中心化的拥护者。

柳秉捷甚至认为，人们不应该被这些名词所迷惑，“这些科技听起来都很酷，但最终能不能帮助人们建立更好的投资组合，以及创造更多财富才是我们的重点”。

ADDX（前称iSTOX）正式成立于2017年。加入ADDX前，柳秉捷在新加坡政府投资公司（GIC）任职，专长是根据不同宏观环境，为公司建立更好的投资组合。此前，他曾在财政部服务，熟悉资本市场的监管运作。

“有不少起步公司曾向我招手，我选择加入ADDX，一个疯狂的决定。”柳秉捷指出，公司成立初期不到五个人，“我们没有团队、没有执照、没有业务。”

将传统投资工具代币化 转为智能合约降低投资门槛

有别于过去稳定的职涯发展，柳秉捷加入ADDX，因为看好它所能带来的改变。“过去的经验让我发现，现代金融市场的基础建设是没有效率的。正因为效率不彰，一般人如你我很难从中获益。”

随着新兴科技面世，这些藩篱可以被打破。ADDX将传统的投资工具，包括基金、债券和股票等，使用区块链技术将之代币化（tokenised），转为智能合约，降低投资门槛。

柳秉捷解释：“在现有的金融市场，你买入股票或债券，得到的是一纸证明，我们提供的是智能合约。这份合约具有这项投资的所有资讯，譬如到了派息日自动将票息存入你的户头。”

ADDX于2020年1月完成新加坡金融管理局的“监管沙盒”测试，并获得两张资本市场服务（CMS）执照，和一张认可市场运营商（RMO）执照。

有了这三张执照，公司可以提供发售、存托至交易的端对端服务。换言之，它即是交易所也是中央托收公司。柳秉捷说：“这是ADDX独一无二之处。如果只能提供其中一项或两项服务，我们必须与其他市场中介合作，违反我们想要提高市场效率的目的。”

在短短一年余，公司已发售了八只基金、两只债券，以及一份商业票据（commercial paper），其中包括私募基金债券Astrea VI和丰树欧洲收益信托（Mapletree Europe Income Trust，简称MERIT）。

Astrea VI由淡马锡控股旗下Azalea基金管理公司所推出。ADDX将这批债券面向合格投资者的两个部分代币化，最低投资额由5万美元（约6万7000新元）和20万美元，降至2万美元。

柳秉捷希望公司今年内将有股票交易，这可以是初次上市，也可以是已上市股票。团队的目标是在2021年底前，发行至少20个项目。

ADDX已经完成两轮融资。在种子融资阶段，获得新加坡交易所和淡马锡控股旗下海丽凯资本管理公司（Heliconia Capital）支持。

公司在今年1月也完成了A轮融资，获得5000万美元（约6600万新元）资金，投资者包括得到日本政府支持的创投公司Japan Investment Corporation以及日本政策投资银行（Development Bank of Japan）。

柳秉捷说，ADDX的技术已经准备就绪，“我们跟着监管机构的指示，只要时机成熟和条例允许，最终希望开放让散户投资者参与”。

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