社论：内阁改组4G跑道延长

李显龙总理昨天（4月23日）宣布的内阁改组，调动面积比一般预料的大得多，不单是委任了新的财政部长，也调换了多个主要部长的职位，无疑是一次重大改组。受影响的部长多达七人，包括多名主要的第四代领导团队（4G）成员。

总理在记者会上指出这么做的原因有两个：第一，财政部是政府的重点部门，很多政策和措施都需要财政部的协调。因此财政部换人时，肯定会牵涉到不少其他部门的人选；第二，去年的冠病疫情影响了他大选之后的布阵。大选后，他本想调动贸工部、卫生部和人力部的部长，但因为当时疫情严峻，这些部长都扮演着关键角色，所以决定让他们继续全心全力执行他们各自的防疫任务。

他说，现在，我国整体上有一套相当完善应对疫情的策略，经济情况也稳定下来，所以在这个时候调整内阁，做比较全面的重组，为新加坡的长远发展做更好的准备，同时，也让他的团队有机会吸取更多的经验。

简单说，冠病疫情暴发拖延了大选后内阁全面改组的原定计划。随着新内阁名单公布，过去两周的悬念解开，有关内阁人士变化的臆测也终于告一段落。本来就要替换的财政部长一职，由原任教育部长兼第二财政部长黄循财出任，可说顺理成章。不过，黄循财大选后从国家发展部调到教育部，为时不过一年，任期短暂，和王乙康的受委交通部长不到一年就调职，皆属罕见。

其他几个涉及主要部长的调动，则都有点出人意表。包括：原贸工部长陈振声调任教育部，原卫生部长颜金勇调任贸工部，原交通部长王乙康调任卫生部，原人力部长杨莉明调任通讯及新闻部，这个部门的原任部长易华仁调任交通部，原任第二人力部长陈诗龙正式接掌该部门。

在副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰本月8日宣布请辞第四代领导团队领军人物后，人们的关注点就一直集中于新财政部长的人选，一个先入为主的看法是，接任财长职位者很可能就是填补空缺的未来4G领袖的人选。但事实不然，从刚宣布的整个人事布局看，总理想要达到的主要目的，是让4G团队主干成员能有执掌不同部门的实际体验，更全面的了解各主要政府部门的运作，接受更全面的磨练，并从中积累更丰富的执政经验。

因此，这次的改组并非为4G的同侪之首确定身份，而是为他们进一步铺路，这完全符合4G团队的意愿，即要求有更充分的时间做好接班的准备。换言之，谁是未来4G群龙之首，目前尚无定数，大概也不会在短期内显现眉目。不过，可以确定的是，他们有了较长的起飞跑道，不必仓促进行另一次推举首领的工作。

在这次改组之前就被舆论点名的四人之中，唯一职位不变的，是年纪最轻的国家发展部长李智陞。总理的解释是，他目前掌管国家发展部，又兼掌社会与家庭发展部的部分工作，担子已经够重了。事实上，李智陞比其他团队成员年轻，跑道也更长，不愁没有到其他部门接受磨练的机会。

按照总理的说法，原本在大选之后就要进行的内阁布阵，为照顾到抗疫的需要而延迟至今，就目前的情况来看，抗疫形势基本稳定，布阵工作完成，在接下来的政府任期内，应该不会再有什么大的变动。换言之，相信目前的执政团队将会在总理的领导下保持稳定性，直至下届大选。