于时语：从教育两极分化 看美国经济竞争力

于时语专栏

美国总统拜登提出2万亿美元基础设施计划，并且在演讲中明确提到与中国的经济竞争。这个计划还包括了高科技发展和重振制造业等项目，旨在创造众多具有中产阶级收入的就业。具体金额不论，拜登总统任上展开相当规模的基建和其他政府推进的经济发展计划，几乎可成定论。

在西方世界，美国的经济体制具有最强的竞争力，预计今年冠病疫情解除后的经济复苏，会出现类似中国的年增长率。但是以我之见，美国长远经济竞争力的一个明显短板，是新一代劳动力的基本素质。这里最大的问题，便是普通劳动力的教育水平。

《纽约时报》曾经评论，美国的新一代是有史以来第一次教育水平低于上一代的群体。1980年美国学龄青年的高中毕业率达80%，2000年已减退到74%。这还不提“高中毕业”学历里越来越多的水分。

在许多尖端科技领域，美国还是远远领先世界。然而，平均教育水平日渐落后的劳动力，在高科技和全球化时代，绝不是经济竞争力的利好。人们或许会问，美国常春藤大学所代表的精英教育，仍然是世界一流，美国的普通教育如何会落到一代不如一代的困境？

这个问题就像其他方面的两极分化一样，在美国公共教育体系每况愈下之际，美国的私立学校却维持极高水准的教育水平。《大西洋月刊》4月号正好有一篇封面文章，在一张黄金做的课桌椅衬托下，题为《无可辩解的私立学校》（Private Schools Are Indefensible），详细介绍了学费早就超过哈佛的美国私立学校，远远超过公立学校的各种优越性。

该文作者曾经是私立学校的教师，虽然她义正词严地“批判”了只有富家子弟享有的优质教育特权，但提到她也千方百计让自己的子女上了这样的私立学校。她承认，作为过来人，虽然深知学费昂贵，但私立学校的高质量教育绝对“物有所值”。

我曾经作过统计，私立学校毕业生进入常春藤名校的机会是公立学校的五倍。《大西洋月刊》文章进一步披露，私立学校毕业生也是常春藤名校里优秀生的主体，毕业后成就更大。难怪从克林顿到奥巴马的子女，都是走从私立中学进入名牌大学的路子。

美国公共教育亟需改革，已经是唱了近20年的老调，可永远是雷声大雨点小，一个主要原因是政治力量强大的教师工会，坚决反对引进“自相残杀”的行内竞争机制。考虑到教师工会是民主党的重要社会基础兼金主，拜登任上实质性改善公共教育的机会微乎其微。

除了教师工会，美国公共教育退化还有深刻的社会文化原因。美国中小学教师的社会地位不高，妇女解放运动以来，智力高强的妇女纷纷选择报酬更高的行业，大多数中小学教师成为成绩最差的大学毕业生无奈的职业选择，使得学校教师质量江河日下。

在中国大陆之外，近代经济发展最快的地区，几乎全是注重教育的东亚儒教文化地盘。从这个角度来说，拜登要重振美国制造业，会面临劳动力教育质量的严重挑战。

作者在北美从事科研工作