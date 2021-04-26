张敬伟：美国反华战略升级的“拜登主义” 订户 来自 / 联合早报 文 / 张敬伟 发布 / 2021年4月26日 5:00 AM 美国参议院外委会4月7日发布一份冗长的反华法案，凸显了拜登时代的反华路线开始战略升级。（彭博社） 字体大小: 小 中 大 拜登政府的反华色彩比特朗普时代有过之而无不及。美国参议院外委会4月7日发布一份冗长的反华法案，凸显了拜登时代的反华路线开始战略升级。法案希望通过促进人权、提供安全援助和打击虚假信息，来增强美国反击中国不断扩大的全球影响力的能力。这份超过280页的反华法案，凝聚了国会两党的共识，是“特朗普主义”的延续，也意味着“拜登主义”的形成。这份法案所及，无论是所谓人权、对印太区域的军事预算等，均是白宫正在践行的路线。法案强调美国不应限制和台湾的官方交流，拜登政府也在蠢蠢欲动，甚至联合日本越线。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 美国反华战略升级 拜登主义 范鸿达：中国须客观理解当下中东 韩和元：中国高铁建设这笔账到底该怎么算？