张敬伟：美国反华战略升级的“拜登主义”

拜登政府的反华色彩比特朗普时代有过之而无不及。

美国参议院外委会4月7日发布一份冗长的反华法案，凸显了拜登时代的反华路线开始战略升级。法案希望通过促进人权、提供安全援助和打击虚假信息，来增强美国反击中国不断扩大的全球影响力的能力。

这份超过280页的反华法案，凝聚了国会两党的共识，是“特朗普主义”的延续，也意味着“拜登主义”的形成。这份法案所及，无论是所谓人权、对印太区域的军事预算等，均是白宫正在践行的路线。法案强调美国不应限制和台湾的官方交流，拜登政府也在蠢蠢欲动，甚至联合日本越线。