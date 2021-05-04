孙承：日本对华还能保持 “两个平衡” 吗？ 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年5月4日 5:00 AM 美国总统拜登和日本首相菅义伟在白宫举行实体首脑峰会。（法新社档案照片） 字体大小: 小 中 大 日本的态度是实行“积极和平主义”国家战略的必然结果，要依靠美国重构亚太安全和经贸秩序，通过软（重构国际秩序和制订国际规则）硬（加强军力和日美同盟）两手构建安全屏障，抗衡和制约中国。但另一方面，如何修补对日中关系所造成的损害，是日本要考虑的问题。4月17日美日首脑会谈后发表的联合声明，在时隔52年后再次明确涉及台湾问题，引发世界关注。不仅如此，日美还商定在5G通信、半导体等高科技领域重构和主导产业链，结成核心伙伴关系，共同应对中国挑战。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 美日联合声明 台海问题 菅义伟访美 川岛真：处于歧路的日中关系 林方彪：中美角力下的 国民党选举