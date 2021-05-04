孙承：日本对华还能保持 “两个平衡” 吗？

日本的态度是实行“积极和平主义”国家战略的必然结果，要依靠美国重构亚太安全和经贸秩序，通过软（重构国际秩序和制订国际规则）硬（加强军力和日美同盟）两手构建安全屏障，抗衡和制约中国。但另一方面，如何修补对日中关系所造成的损害，是日本要考虑的问题。

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4月17日美日首脑会谈后发表的联合声明，在时隔52年后再次明确涉及台湾问题，引发世界关注。不仅如此，日美还商定在5G通信、半导体等高科技领域重构和主导产业链，结成核心伙伴关系，共同应对中国挑战。