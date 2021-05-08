许通美：推动反年龄歧视的全球运动 订户 来自 / 联合早报 文 / 许通美 发布 / 2021年5月8日 5:00 AM (Pexels/Matthias Zomer) 字体大小: 小 中 大 联合国的使命之一是使这个世界更加公正和具人道精神。为此，联合国开展了反对歧视妇女、少数族裔和残疾人的运动。联合国分别于1965年、1979年和2006年通过了《消除一切形式种族歧视国际公约》《消除对妇女一切形式歧视公约》和《残疾人权利公约》，新加坡是这三个公约的缔约国。反年龄歧视运动的历程在过去的30年里，联合国一直在关注歧视老年人的问题。1990年，联合国大会将10月1日定为国际老年人日。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡 联合国 人力部 年龄歧视 退休年龄 老年人 年轻人 人力资源 人口老化 海峡时报 联合国大会 工人 全球年龄歧视问题报告 联合国秘书长 古特雷斯 公平考量框架 Fair Consideration Framework 劳资政公平与良好雇佣联盟 Tripartite Alliance for Fair and Progressive Employment Practices 劳资政公平雇佣指导原则 年长工人 法定退休年龄 杜志远：拜登政府对中东地区的政策变化 魏尚进：数字人民币将如何改变中国？