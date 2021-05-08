许通美：推动反年龄歧视的全球运动

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来自 / 联合早报

文 /
许通美

发布 / 2021年5月8日 5:00 AM

(Pexels/Matthias Zomer)
(Pexels/Matthias Zomer)

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联合国的使命之一是使这个世界更加公正和具人道精神。为此，联合国开展了反对歧视妇女、少数族裔和残疾人的运动。

联合国分别于1965年、1979年和2006年通过了《消除一切形式种族歧视国际公约》《消除对妇女一切形式歧视公约》和《残疾人权利公约》，新加坡是这三个公约的缔约国。

反年龄歧视运动的历程

在过去的30年里，联合国一直在关注歧视老年人的问题。1990年，联合国大会将10月1日定为国际老年人日。

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