胡逸山：马国疫情下的乱象

世界第三波冠病疫情来势汹汹，马来西亚也未能幸免，单日新增病例不断高涨，“活跃”病例占人口的比率更是直追疫情极为严重的印度，医疗系统的承受能力也几近饱和。因此，马国政府周前宣布，全国大部分地区第三度实施行动管制令。

然而，这一轮行管令遭马国各界非议。一方面，它不如去年的首次行管令严格，许多工商、宗教与社交等群聚活动还是可以进行，令人怀疑其有效性。尤其去年和今年初两度实施行管令后，依然迎来新一波疫情高峰，许多民众不时听闻一些平时还算健康的亲友也染病，造成人心惶惶。