胡逸山：马国疫情下的乱象 订户 来自 / 联合早报 文 / 胡逸山 发布 / 2021年5月20日 4:55 AM 马国行管令有一些自相矛盾之处，例如它允许大型厂家相对宽松地继续作业，但对一些小微企业的运作却实施诸多限制，引起后者的不满。（彭博社） 字体大小: 小 中 大 世界第三波冠病疫情来势汹汹，马来西亚也未能幸免，单日新增病例不断高涨，“活跃”病例占人口的比率更是直追疫情极为严重的印度，医疗系统的承受能力也几近饱和。因此，马国政府周前宣布，全国大部分地区第三度实施行动管制令。然而，这一轮行管令遭马国各界非议。一方面，它不如去年的首次行管令严格，许多工商、宗教与社交等群聚活动还是可以进行，令人怀疑其有效性。尤其去年和今年初两度实施行管令后，依然迎来新一波疫情高峰，许多民众不时听闻一些平时还算健康的亲友也染病，造成人心惶惶。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 马哈迪 马来西亚政治 土著团结党 民主行动党 人民公正党 以巴冲突 马国政治 行动管制令 马国冠病疫情 区域焦点 乔纳森·格鲁伯、西蒙·约翰逊：美国的下一个百年基建大计 于时语：以色列巴勒斯坦冲突的新看点