胡逸山：马国疫情下的乱象

订户

来自 / 联合早报

文 /
胡逸山

发布 / 2021年5月20日 4:55 AM

马国行管令有一些自相矛盾之处，例如它允许大型厂家相对宽松地继续作业，但对一些小微企业的运作却实施诸多限制，引起后者的不满。（彭博社）
马国行管令有一些自相矛盾之处，例如它允许大型厂家相对宽松地继续作业，但对一些小微企业的运作却实施诸多限制，引起后者的不满。（彭博社）

字体大小:

世界第三波冠病疫情来势汹汹，马来西亚也未能幸免，单日新增病例不断高涨，“活跃”病例占人口的比率更是直追疫情极为严重的印度，医疗系统的承受能力也几近饱和。因此，马国政府周前宣布，全国大部分地区第三度实施行动管制令。

然而，这一轮行管令遭马国各界非议。一方面，它不如去年的首次行管令严格，许多工商、宗教与社交等群聚活动还是可以进行，令人怀疑其有效性。尤其去年和今年初两度实施行管令后，依然迎来新一波疫情高峰，许多民众不时听闻一些平时还算健康的亲友也染病，造成人心惶惶。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容