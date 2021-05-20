于时语：以色列巴勒斯坦冲突的新看点

以色列和巴勒斯坦之间的最新冲突，局势不断恶化升级，具体场面却似曾相识。哈马斯控制的加沙地带向以色列发射准确性和杀伤力都有限的土制火箭弹；以色列则用最先进的武器装备，对加沙进行不成比例的反击。

除了这冤冤相报的老套之外，还是有相当新颖的发展，即以色列本土上犹太人与阿拉伯公民之间的大规模暴力冲突。以色列总统里夫林称此为“内战”，总理内坦亚胡则把这些内乱看成是“莫大的威胁”。

以色列中部城市罗德市市长雷维沃的哀叹，“几10年来（以色列阿拉伯公民与犹太人的）共存遭到践踏”。具有以色列国籍的土生阿拉伯青年焚烧犹太会堂和经书，拉下以色列国旗并升起巴勒斯坦旗帜。犹太暴民也攻击清真寺，殴打和枪杀以色列的阿拉伯公民。

以色列阿拉伯公民的离心离德并不是新闻，但是两族关系如此恶化，上升为直接的大规模暴力冲突，却是值得注意的新发展。以我之见，这是近年来以色列犹太人口急剧右倾的自然后果，为大半个世纪的以巴冲突增添了新的不稳定变数。

以色列在巴勒斯坦复国，犹太人口有两大来源：来自欧洲的阿什肯纳兹犹太人（Ashkenazi Jews），与来自地中海阿拉伯国家的塞法迪犹太人（Sephardi Jews），后者原指几个世纪前被驱逐出西班牙的犹太人。

欧洲系犹太人的教育程度较高并且世俗左倾，得以长期居主导地位，从开国总理本—古里安（David Ben-Gurion）直到1977年，信奉社会主义的工党及其前身一直是以色列执政党。

但是从1980年代起，塞法迪系犹太人为主的右翼利库德集团崛起。特别是新世纪以来，利库德集团与其他右翼及宗教政党日益强大，而世俗和左翼政党日趋没落，尤其是把持以色列政治近半个世纪的工党奄奄一息，在以色列国会120席位中居然落到只有七席的可怜地步。

在很大程度上，这是以色列人口演变的自然结果。欧洲系犹太人出生率远远低于地中海系犹太人。另外，且不论原来的世系，倾向世俗的犹太人的出生率，又远远低于犹太教极端正统派（通称哈瑞迪犹太人），后者普遍是宗教信仰强烈的保守派。如此人口大势下，世俗左翼政党选民比率不断下降，以色列政治日益受到右翼和“原教旨派”选民主导。

这样的内政趋势下，以色列的对外政策也日益受到鹰派主导，尤其在巴勒斯坦问题上采取强硬的扩张主义，不断扩大在约旦河西岸的殖民定居点，使得两国方案名存实亡。为了维持对耶路撒冷全城的永久占领，以色列在阿拉伯居民原占多数的旧城，采取咄咄逼人的“民族清洗”政策，终于在伊斯兰斋戒月期间围绕伊斯兰第三大圣地阿克萨清真寺引发了暴力冲突，并迅速失控。

与此同时，近年行情高涨的以色列右翼势力，也不断强化对阿拉伯居民的排斥迫害，无形中加深了以色列阿拉伯公民的不满和怨恨，而出现了当前以巴冲突的最新战线。

以色列阿拉伯公民的暴力抗争，反映了“阿拉伯街头”的诉求。已经10多年未举行的巴勒斯坦议会选举，新近又被巴勒斯坦民族权力机构主席阿巴斯再次下令取消，为“阿拉伯街头”的真实民意添加了另一注脚。

作者在北美从事科研工作