早报悦读@NLB线上讲座 符诗专副教授分享新加坡电影的前世今生

近年，新加坡电影在国际影坛上大放异彩，《爸妈不在家》、《男儿王》、《跑吧孩子》都在国外影展获得垂青。你可知道新加坡第一部电影何时诞生？新加坡的电影业早期又是一番什么景象？

很多人以为第一部新加坡电影是马来片《疯子莱拉》（1934），殊不知新加坡第一部电影其实是1927年推出的《新客》。新加坡电影的黄金时期（1947-1972）以马来电影为主，但幕后不乏华人资金和印度导演的支持。

1960年代，盛行一时的马来电影因诸多原因而式微，本地电影也随即进入冬眠期。因此，不少建国前后出生的国人认为新加坡是个没有自己电影的国家。可以说，这种局面直至1992年，电影《灵媒》（Medium Rare）的出现才有所改变。

从《灵媒》开始重新出发的新加坡电影至今已过了30年头。在这30年的岁月里，新加坡电影经历了哪些蜕变？走出了什么特色？在群强环伺的华文电影圈又面对哪些局限？且让新跃中华学术中心主任、新加坡华语电影节策展人——符诗专副教授在第46场早报悦读@NLB讲座直播节目为你道出新加坡电影的前世今生。

早报悦读@NLB线上讲座直播

讲题：新加坡电影的前世今生

日期：6月4日（星期五）

时间：晚上7时

主讲者：符诗专副教授，新跃中华学术中心主任、新加坡华语电影节策展人