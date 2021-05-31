电影节策展人符诗专开讲 本土电影前世今生

新加坡第一部电影其实早在1927年推出，比起日本（1897年）和中国（1905年）晚了一些。新跃中华学术中心主任、新加坡华语电影节策展人符诗专副教授将于来临周五上早报悦读@NLB讲座开讲，分享新加坡电影这一路走来的漫漫长路。

近些年来，本地电影制作越来越活跃，也越来越叫各界关注，但是少人知道，新加坡电影其实已有96年历史。

新加坡新跃社科大学副教授及新跃中华学术中心主任符诗专，将于来临星期五（6月4日）晚上的早报悦读@NLB讲座主讲“新加坡电影的前世今生”，分享新加坡电影走过的漫漫长路。

长期钻研电影

符诗专多年来热心于电影研究，1992年取得美国俄亥俄州立大学摄影及电影硕士学位，2004年取得美国俄亥俄大学大众传播博士学位，所学一直与电影有密切关系。符诗专并于1992至1996年任教于台湾天主教辅仁大学大众传播系广播电影组，他也是新加坡华语电影节策展人、《联合早报》专栏作者，专栏“符号场”经常着笔电影、媒体和本地文化相关的议题。

符诗专从小就是个电影发烧友，还是小学生的时候，他就自己一个人走进电影院，在银幕前独乐乐。至今他还记得，第一部一个人看的电影就是当时轰动一时的《唐山大兄》，那是功夫巨星李小龙从美国返回亚洲后首部公演的电影，震撼整个华语影坛，创下当时香港历年来的最高票房纪录。

《唐山大兄》之后，符诗专又看了许多当年风行一时的武打片，包括张彻导演的一系列武侠片。叫他印象深刻的是，更小的时候，他曾在邻居家电视上看了黑白电视粤语长片《十兄弟》，电影里十个拥有异能的兄弟叫他至今难忘。

符诗专说：“有意思的是，这是一部粤语片，我的邻居是福建人，我自己是海南人，我们却能在一起看讲广东话的影片。”也因为爱看电影，他从小对影片中千奇百怪的世界很感好奇。

1985年，符诗专完成国民服役后，远赴台湾天主教辅仁大学攻读大众传播，那是个台湾风云变色，民间活力惊人的年代，那时台北已有电影资料馆，有机会接触到一些不同于过去看过的主流电影，这使他从中获得启发，开始了解到，看电影不仅仅是娱乐，也不仅仅是看故事，而还有故事背后的美学考虑等等。

策展九届的华语电影节

自2013年举办至今，新加坡华语电影节今年已迈入第九届，俨然本地文化品牌，符诗专也自第一届开始，担任新加坡华语电影节策展人至今。

多年来，这个由新跃社科大学和新加坡电影协会联合主办的电影节，每一年都为观众带来一系列别具特色的华语影片，其中大多是在华语电影圈受到重视，或在重要影展获得肯定的作品，而且这些电影也不曾在本地院线放映过，其中包括不少关注社会议题的影片。

提起当年新加坡华语电影节的举办缘起，符诗专回忆说，2012年新跃大学（新跃社科大学前身）新跃中华学术中心、《联合早报》和通商中国联办的“21世纪的华语电影”公开讲座，找来了来自北京的导演谢飞，台北电影制作人兼学者焦雄屏担任主讲嘉宾，并与新加坡电影协会合作，放映谢飞导演的《香魂女》和焦雄屏监制的《大同：康有为在瑞典》，结识了日后在新加坡华语电影节的搭档，也即该协会副会长李富楠，由此结下筹办华语电影节的机缘。

符诗专说，新加坡华语电影节的原则是，所选电影须是原汁原味，一刀不剪。电影节对“华语”的界定是广义的，只要是华人的语言就是华语，因此福建话、潮州话、广东话等方言都归为“华语”的大范畴。由于电影节要求作品须以原声放映，不接受配音的片子，因此粤语片、闽南语电影等都可在电影节放映。

符诗专谦称，这么多年来，新加坡华语电影节之所以能顺利举行，很大程度上也因为身边有一群志同道合的电影发烧友共同努力。他也坦言，由于参与了新加坡华语电影节的策展工作，这些年他看过的华语电影比过往增加了不少，其中有不少是主流电影院线不会放映的电影。

本土电影可追溯至1927年

对1965年前后出生的本地人来说，新加坡也许曾是个没自己电影的国家，直到1992年电影《灵媒》（Medium Rare）的问世才改变了局面。但符诗专说，新加坡第一部电影是在1927年推出的《新客》，虽比日本（1897年）和中国（1905年）都要晚，但比我们大多数人以为的1992年要早得多。但符诗专也说，新加坡的电影发展历史并不连贯，而是历经断裂。

本地电影走了近30年

新加坡电影的前生，可说经历过黄金时期，也一度从蓬勃走向衰落，1972年以后，因为各种因素，新加坡电影业曾进入停滞期或冬眠期，这一停就是20年。从《灵媒》算起，重新出发的新加坡电影已经走了近30年。这30年来，本地电影基本上可分为两大路线，其一是走娱乐与通俗路线的影片，这些电影懂得掌握群众口味，例如梁志强的影片等。其二为包括陈哲艺在内的其他导演，他们的作品在国际影展中获得肯定，也因此为票房取得号召力。

符诗专过去也筹办了第一和第二系列的《他们在岛屿写作》在新加坡的首映与相关活动。他也是《新跃人文》与《华商华社》系列丛书副主编。2016年他与周兆呈、游俊豪合编《半世纪的新加坡：回顾与展望》。

符诗专将在本次“新加坡电影的前世今生”讲座中，畅谈新加坡电影的过去与当下，前世的本地电影如何？今生的电影走出了哪些特色？又面对哪些局限？

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早报悦读@NLB

讲题：新加坡电影的前世今生

主讲：符诗专副教授

日期：6月4日（星期五）

时间：晚上7时

节目将通过《联合早报》面簿直播。请上面簿搜索“联合早报”页面并点击关注，在节目开播时段上网观看。