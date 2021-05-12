“新空下”新谣分享会线上重启

“新空下”新谣音乐分享会本月7日在裕廊先驱初级学院揭开帷幕。去年因疫情而取消的音乐分享会，今年从现场转线上，首场活动有100名裕廊先驱初院生通过Zoom参与。

弹唱人“新声代”歌手张嘉思和黄铃贻在线上为学生表演首首动人歌谣，并以诙谐的方式讲解新谣历史。除了经典新谣歌曲，因参加“新空下”出道的张嘉思和黄铃贻也演唱三首“新空下”得奖作品：《小红点》《情感银行》及《未完待续》。他们也鼓励学生积极报名参加比赛勇敢追梦。

新谣文化塑造身份认同

裕廊先驱初院是第七年协办“新空下”全国学生新谣歌唱及创作比赛，新谣是他们校史中不可割舍的一页，也是该校生身份认同的一部分。

该校H1华文科主任林依桦（35岁）指出，校方在新生介绍时都会特别提起新谣，也在母语双周活动中加入新谣元素，多管齐下推广新谣文化。她庆幸今年能有线上音乐分享会的安排，让同学们有机会进一步认识新谣。

裕廊先驱初院高一生林静怡（17岁）受访时说：“新谣的歌里会出现其他语言或方言穿插的情况，这让我觉得非常有趣。”

她的同学李易恒（17岁）觉得，虽然只能从线上观赏演出，无法与歌手有现场互动，相当可惜，但在疫情下仍有机会参与音乐会非常难得。

接下来还有19场分享会将在不同中学、高中和初院举行，至7月26日结束。

“新空下”今年有五个组别：“歌唱（独唱）”“歌唱（合唱）”和“歌曲填词”组，供在籍中学、初院、高中、工艺教育学院及理工学院学生参加。“创作（创意）”和“创作（公开）”则给上述学生以及在籍的本地六所公立大学学生参加。

推出Tik Tok竞赛

歌唱组的报名截止日期为5月17日，创作组和歌曲填词组的报名截止日期则分别为6月4日和6月28日。

“新空下”这次推出Tik Tok竞赛。只要在Tik Tok上搜寻#xkx2021，并以新谣歌曲拍摄视频，就有机会赢取$30泡泡茶礼券。

“新空下”由推广华文学习委员会主办，裕廊先驱初级学院、弹唱人制作室和《联合早报》联办。