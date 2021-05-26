“新空下”全国学生歌唱及创作比赛 新谣音乐线上分享会 千名学生线上一起欢唱新谣

苏慧娟／报道

大多数学生本月19日起转为居家学习，配合“新空下”全国学生歌唱及创作比赛的新谣音乐分享会，没有因此停摆，上周共有逾千名学生在线上一起欢唱新谣。

给居家学习增添乐趣

淡马锡初级学院直通车课程的部分学生参与上周的活动。

该校中二生谢子晴（14岁）说，不能和同学一起学习，心情有些低落，但线上音乐会能继续举办，令她感到雀跃，因为这样的辅助活动，能给居家学习增添乐趣。她觉得如果能和同学一同在礼堂观看，现场气氛会更棒。

思励中学是另一所参与学校。该校中文部高级教师袁频说：“我相信这类线上分享会，会越来越普及，这是各界适应新常态的一种很好的诠释。”

将新谣融入华文教学

参与分享会的学校老师大都认为，新谣在推动学生学习华文，了解本地文化历史、社会变迁有很大的帮助。

军港中学华文教师颜梓恩（26岁）说：“用新谣来教导华文能让学生明白所谓的华文、华族文化等并非是古板、生硬的事物，而是能够与时俱进，并且充满活力的一种精神粮食。”

永青中学华文高级教师马宁（38岁）则认为，新谣是具有新加坡特色的文化符号，为新加坡软实力的象征。不同学校也积极将新谣融入华文教学里，并获得一定的成效。

认识本地华语歌曲

在一个多小时的分享会中，两名弹唱人“新声代”歌手张嘉思和黄铃贻，除了演唱动人的新谣歌曲，也为大家介绍新谣。

原本对新谣一窍不通的芽笼美以美中学中三生王湘缘（15岁）因而觉得，“校方可以多举办这类活动，让更多学生认识本地华语歌曲。”

喜欢唱歌的南侨中学中一生陈劲玮（12岁）非常享受线上音乐会。活动后，他与同学马珮祯（13岁）不约而同地表示，想要参加今年的“新空下“比赛。

“新空下”比赛开放报名

“新空下”全国学生歌唱及创作比赛已开放报名。比赛设有歌唱（独唱）、歌唱（合唱）、歌曲填词、创作（创意）和创作（公开）组。歌唱组的报名截止日期已延长至6月4日（星期五），以让更多同学能够参与。

“新空下”由推广华文学习委员会主办，裕廊先驱初级学院、弹唱人制作室和《联合早报》联办。