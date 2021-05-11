如何适应居家办公 这些秘诀你学会了没？

上周六（5月8日）开始，我国重回解封第二阶段，你是否又回到居家办公的日子呢？

从5月8日到30日，政府要求有条件者继续在家办公，并将工作场所办公的员工上限从75%减少至50%。

居家办公给予上班族更多灵活性，而且可省下通勤时间，还能照看孩子或萌宠。由于家里缺少公司的办公氛围，一些上班族容易分散注意力，影响办公效率。另一方面，不少人却处在另一个极端，在平衡工作及照料孩子时，工作时间反而拉长，废寝忘食、久坐不起，影响了身心健康。

那么，怎样才能营造一个既舒适又能提高办公效率的办公环境呢？请收好zaobao.sg为你整理的秘籍！

1. 居家办公实用小技巧

你会不会因为重新居家办公的政策来得太突然，还没来得及适应？没关系，这里为你奉上居家办公攻略。这份攻略可不是枯燥的纯文字，而是用图表的形式，一目了然地为你呈现八个实用居家办公小技巧。图片还能保存到相册中不时温习，希望能在博君一笑的同时，也能助你在家劳逸结合、有效率地办公。

居家办公全攻略，教你高效居家办公。（档案照）

2. 久坐不适？舒展运动做起来！

你是否有过长时间久坐不起而腰酸背痛的经历？虽然在工作量大的时候，埋头伏案让你的工作效率倍增，但是身体是工作的本钱，拖着不舒服的身体还很有可能降低你的工作效率，让你事倍功半了。

有人说，在工作间隙频繁起身做舒展运动，未免有些麻烦。这都不是问题！其实，坐着也能做伸展运动。简单的舒展动作能缓解肌肉紧张，让身体活络起来，舒缓工作压力，而且每个小时只须做一次。下次居家办公时，可跟着“坐着就能完成的舒展运动”视频动起来！

还有运动视频系列“疫起来晨运”和“天天做伸展运动”，承包你居家办公期间的运动教程。

3. 别忽视手指保健

很多上班族意识到适当运动能缓解工作压力，不过，少有人重视手指保健。其实，手指和身体其它部位一样，是需要休息和运动的，否则就有可能患上扳机指（trigger finger）。扳机指患者不但手指无法伸直，还会有“卡住”和疼痛的感觉。

对手指保健一窍不通？“三种手指运动 预防扳机指”视频教你。

4. 享用营养美味的居家办公餐

上班族过去一个月在公司办公时，能和同事一起外出用餐，现在回到解封第二阶段，很多上班族又回到居家办公的日子，一日三餐该如何解决呢？

很多人会说，点外卖和吃快熟面既快速又方便，不过，在考虑便捷的同时，也不要忘了饮食营养的重要。这里附上“在家办公别让身材走样”的实用贴士，教你如何吃得健康而营养。

居家办公的健康饮食贴士，教你吃得健康营养。（档案照）

做一份营养、丰盛又美味的饭菜，会让你幸福感满满，工作更有动力。在这里推荐“饭锅料理”系列视频之一“无需烤箱 饭锅变出餐厅级‘美式焗饭’！”，步骤简单，一看就会。如果你是做饭新手，也不妨一试，在工作之余为身体充能，以更饱满的精力投入工作。

想参考更多料理食谱？“饭锅料理” “懒人料理” “没有你该怎么办” “疫起来做饭”，让你餐餐都能享用不同的美食。

5. 关爱自己 扫除焦虑

一些上班族认为，居家办公反而比在公司办公更疲惫，因为不仅要处理工作，还要操心家务和孩子的生活起居。

照顾家人起居饮食的同时，也别忘了多关爱自己。可参考“非常时期 别忘关爱自己”的6招疗愈方式，让你身心都得到放松。