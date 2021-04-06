认为太鲁阁列车事故是“政府杀人” 台舆论聚焦当局没兑现台铁预防措施

经多日救援，最后一名罹难者的半身遗体在昨午3时15分从车厢车底被移出。死者是21岁的台东宪兵庄建致，他的遗体一直被压在15公吨重的第六节车厢转向架底部，只露出手脚，身份随后被确认。

台湾舆论这两天聚焦官方没有兑现两年半前检讨“普悠玛”列车事故所承诺的预防措施，认为这次“太鲁阁号”列车事故是“政府杀人”，在野的国民党要求台湾交通部长林佳龙和行政院长苏贞昌下台负责。

上周五（2日）早上9时28分，太鲁阁号列车在花莲隧道撞上从斜坡滑落的工程车，造成多节车厢出轨、变形和卡在隧道中。

据昨天台湾铁路管理局公布，这场意外已酿成50死、211人伤，堪称台湾73年（1948年一场火烧列车事故导致64人丧命）以来最严重的火车意外。

经多日救援，最后一名罹难者的半身遗体在昨天下午3时15分从车厢车底被移出。死者是21岁的台东宪兵庄建致，他的遗体一直被压在15公吨重的第六节车厢转向架底部，只露出手脚，身份随后被确认。他的姐姐向媒体泣诉，弟弟前阵子被派到北部受训，这次连假要回台东，却永远回不了家。

意外发生时天气晴朗，毫无天灾成分，社会舆论认定这是一次低级的人为失误。

首先，肇祸的吊货工程车司机李义祥早前声称将车停在斜坡后去巡工地，但有乘客发布照片称，事后李义祥站在山坡上观望后离开，显然有说谎嫌疑。

媒体也查出李义祥是负责铁路边坡安全维护设施工程的外包业者，违法兼任工地主任承接台铁工程。李义祥早前获法庭批准以50万元（新台币，下同，约2.3万新元）保释，惹起舆论争议。前晚法庭重新裁定他被还押禁见两个月。

不少政论节目、政治人物和媒体人都质疑，为何工程车能在无围篱、无预警情况下滑坡导致惨案？

资深媒体人李艳秋前天在面簿指出，交通部在检讨2018年10月21日造成18人罹难的“普悠玛号”列车事故时，提到要在2020年底完成“边坡监测系统”，以人工智慧对边坡异物入侵轨道时主动示警，“请问监测系统在哪裡？”

国民党革命实践研究院院长、台北市议员罗智强昨午也在面簿写道，如果交通部承诺的“边坡监测”和“轨道预警”按期完成，当下能监测到铁轨有障碍物并向司机通报，“是不是就有可能阻止一场悲剧？”

针对这项质疑，苏贞昌昨天在视察救灾进度时回应说：“相关应该做的事情，都有照时限在做，有关还没有做好的部分，会再进一步加强。”

交通部针对质疑回应：边坡改善工程正在进行中

台湾交通部前晚也回应说，边坡改善工程正在进行中，自动化监视预警系统也在2019年外包开工，去年10月完成测试；今年3月18日“完成基本规划设计，将于今年4月底提出细部设计进行审查”，预计今年完成10处、明年完成15处工程。

国民党立法院党团昨天火力全开，国民党团首席副书记长陈玉珍痛批事故是“政府杀人事件”，是懈怠、不负责任的民进党政府亲手拆散几十个家庭。国民党团总召集人费鸿泰则痛批，从总统府到行政院、交通部、台铁局“螺丝都松了”，林佳龙应立即下台接受调查，苏贞昌也应下台负责。

资料显示，台北和高雄的捷运与高铁沿线都已建置“轨道异物入侵警报系统”，但台湾铁路管理局仍仰赖巡轨员人力检视火车轨道，许多乡野路段没有围篱防护。

（记者是《联合早报》台北特派员）