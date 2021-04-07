台海局势

辽宁舰编队在台周边训练 退役中将解读：解放军将像“巨蟒”缠绕猎物台湾

来自 / 联合早报

文 /
于泽远

发布 / 2021年4月7日 5:00 AM

日本防卫省前天公布日本海上自卫队拍摄到中国航空母舰辽宁号和其他中国军舰，通过靠近冲绳的宫古海峡进入太平洋的照片。（路透社）
日本防卫省前天公布日本海上自卫队拍摄到中国航空母舰辽宁号和其他中国军舰，通过靠近冲绳的宫古海峡进入太平洋的照片。（路透社）

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解放军原南京军区副司令员、退役中将王洪光昨天解读说，所谓台湾“周边”可小可大；小到舰炮对台湾陆上目标，如机场、港口、岸防工事的火力打击范围内，大到四军（陆、海、空、火箭军）火力可覆盖台湾的距离。作为航母火力，辽宁舰编队西距台湾三五百公里是正常的。

针对中国海军辽宁舰航母编队4月3日穿过宫古海峡进入太平洋，中国海军发言人高秀成前天说，辽宁舰航母编队近日在台湾周边海域进行训练，旨在检验部队训练成效。今后，中国海军仍将按计划常态组织类似演训活动。

解放军原南京军区副司令员、退役中将王洪光昨天解读说，所谓台湾“周边”可小可大；小到舰炮对台湾陆上目标，如机场、港口、岸防工事的火力打击范围内，大到四军（陆、海、空、火箭军）火力可覆盖台湾的距离。作为航母火力，辽宁舰编队西距台湾三五百公里是正常的。

王洪光在今日头条公号“六军韬略”上发文称，解放军在台湾周边开展常态化训练和演习，本身也可大可小，从单舰单机单科目，到多舰机合练、多兵种合同训演、再到多军种多科目，甚至解放台湾一个战役全过程的联合训演。今后，解放军“就像一条巨蟒，缠绕在猎物台湾身上，可以慢慢收紧，也可以一口吞下”。

据日本防卫省发布的公告和图片，4月3日上午，中国首艘航母辽宁号、055型万吨级驱逐舰南昌号、052D型驱逐舰太原号和成都号、054型护卫舰黄冈号和901型综合补给舰呼伦湖号，通过冲绳本岛和宫古岛之间的海域向南航行，并驶向太平洋。日本自卫队派出P-1、P-3C巡逻机等收集相关信息。

这是近年来解放军航母编队最大规模的出航行动，也是中国自主研发的055型大型驱逐舰首次担任航母编队的“带刀护卫”。

《环球时报》前天引述军事专家魏东旭说，055型驱逐舰伴随辽宁舰出远海执行训练任务，标志着中国海军航母编队正加速提升新质战斗力。055型驱逐舰配备有更先进的相控阵雷达、信息化设备以及电子战系统，战场环境感知能力更强、作战信息处理更快，能为航母编队撑起更大、更严密的防空反导保护伞。

另有军事学者分析，辽宁舰编队很可能还有攻击核潜艇配合行动，不过核潜艇的行动属于高度机密，外界难以判断。仅从编队水面火力看，南昌号装备112个垂直发射装置、成都号64个、太原号64个、黄冈号32个，共有272个垂发系统，意味着一次齐射就能发射272枚导弹，再加上辽宁舰作战飞机携带的巡航、反舰导弹等，足以支持一场中等烈度的战争。

解放军空军海军足以做到将台湾岛与外界“隔绝”

在中国海军宣布辽宁舰航母编队在台湾周边海域进行训练后，台湾防务部门称台军“对于台湾周遭的海空域动态都有充分掌握，并适切应处”。

解放军大校邵永灵昨天在今日头条发文说，从辽宁舰编队航行轨迹看，应该是在台湾岛东海域活动。对台湾当局来说，需要面对的压力绝不仅仅来自正面的台湾海峡，过去曾被一些人视作“安全区”和“退路”的台湾东部海域也开始“不保”。

文章认为，近年来解放军空军和海军航空兵频繁出动轰炸机、战斗机和特种战机编队，不仅在台湾海峡空域进行正常演训，还屡屡绕飞台湾岛，展现出强大的空中控制能力。而今，海军航母编队也以近似手段表现出同样能力。解放军已足以做到将台湾岛与外界“隔绝”开来，一切企图介入台湾局势的国家、地区和力量，都必须面对解放军海空力量的拦截和封锁。

美国近日也频繁在中国周边海域“秀肌肉”。4月3日，美国海军“马斯廷”号驱逐舰出现在中国东海长江口附近海域。4月4日，美国海军“罗斯福号”航母打击群进入南中国海。这也是罗斯福号今年第三次进入南中国海活动。

中国“南海战略态势感知计划”主任胡波分析，美军航母的行动最近变得突然而规律性降低，实战部署的意味显著加强。“如果持续这种思路，我们将看到美国航母进出南（中国）海的频次大幅攀升，也许每年会达到数十次。”

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