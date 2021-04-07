辽宁舰编队在台周边训练 退役中将解读：解放军将像“巨蟒”缠绕猎物台湾

解放军原南京军区副司令员、退役中将王洪光昨天解读说，所谓台湾“周边”可小可大；小到舰炮对台湾陆上目标，如机场、港口、岸防工事的火力打击范围内，大到四军（陆、海、空、火箭军）火力可覆盖台湾的距离。作为航母火力，辽宁舰编队西距台湾三五百公里是正常的。

针对中国海军辽宁舰航母编队4月3日穿过宫古海峡进入太平洋，中国海军发言人高秀成前天说，辽宁舰航母编队近日在台湾周边海域进行训练，旨在检验部队训练成效。今后，中国海军仍将按计划常态组织类似演训活动。

解放军原南京军区副司令员、退役中将王洪光昨天解读说，所谓台湾“周边”可小可大；小到舰炮对台湾陆上目标，如机场、港口、岸防工事的火力打击范围内，大到四军（陆、海、空、火箭军）火力可覆盖台湾的距离。作为航母火力，辽宁舰编队西距台湾三五百公里是正常的。

王洪光在今日头条公号“六军韬略”上发文称，解放军在台湾周边开展常态化训练和演习，本身也可大可小，从单舰单机单科目，到多舰机合练、多兵种合同训演、再到多军种多科目，甚至解放台湾一个战役全过程的联合训演。今后，解放军“就像一条巨蟒，缠绕在猎物台湾身上，可以慢慢收紧，也可以一口吞下”。

据日本防卫省发布的公告和图片，4月3日上午，中国首艘航母辽宁号、055型万吨级驱逐舰南昌号、052D型驱逐舰太原号和成都号、054型护卫舰黄冈号和901型综合补给舰呼伦湖号，通过冲绳本岛和宫古岛之间的海域向南航行，并驶向太平洋。日本自卫队派出P-1、P-3C巡逻机等收集相关信息。

这是近年来解放军航母编队最大规模的出航行动，也是中国自主研发的055型大型驱逐舰首次担任航母编队的“带刀护卫”。

《环球时报》前天引述军事专家魏东旭说，055型驱逐舰伴随辽宁舰出远海执行训练任务，标志着中国海军航母编队正加速提升新质战斗力。055型驱逐舰配备有更先进的相控阵雷达、信息化设备以及电子战系统，战场环境感知能力更强、作战信息处理更快，能为航母编队撑起更大、更严密的防空反导保护伞。

另有军事学者分析，辽宁舰编队很可能还有攻击核潜艇配合行动，不过核潜艇的行动属于高度机密，外界难以判断。仅从编队水面火力看，南昌号装备112个垂直发射装置、成都号64个、太原号64个、黄冈号32个，共有272个垂发系统，意味着一次齐射就能发射272枚导弹，再加上辽宁舰作战飞机携带的巡航、反舰导弹等，足以支持一场中等烈度的战争。

解放军空军海军足以做到将台湾岛与外界“隔绝”

在中国海军宣布辽宁舰航母编队在台湾周边海域进行训练后，台湾防务部门称台军“对于台湾周遭的海空域动态都有充分掌握，并适切应处”。

解放军大校邵永灵昨天在今日头条发文说，从辽宁舰编队航行轨迹看，应该是在台湾岛东海域活动。对台湾当局来说，需要面对的压力绝不仅仅来自正面的台湾海峡，过去曾被一些人视作“安全区”和“退路”的台湾东部海域也开始“不保”。

文章认为，近年来解放军空军和海军航空兵频繁出动轰炸机、战斗机和特种战机编队，不仅在台湾海峡空域进行正常演训，还屡屡绕飞台湾岛，展现出强大的空中控制能力。而今，海军航母编队也以近似手段表现出同样能力。解放军已足以做到将台湾岛与外界“隔绝”开来，一切企图介入台湾局势的国家、地区和力量，都必须面对解放军海空力量的拦截和封锁。

美国近日也频繁在中国周边海域“秀肌肉”。4月3日，美国海军“马斯廷”号驱逐舰出现在中国东海长江口附近海域。4月4日，美国海军“罗斯福号”航母打击群进入南中国海。这也是罗斯福号今年第三次进入南中国海活动。

中国“南海战略态势感知计划”主任胡波分析，美军航母的行动最近变得突然而规律性降低，实战部署的意味显著加强。“如果持续这种思路，我们将看到美国航母进出南（中国）海的频次大幅攀升，也许每年会达到数十次。”