中国加大接种力度 地方政府与企业推出措施鼓励民众打疫苗

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年4月9日 5:00 AM

北京西城区这家水果店外张贴了黄色标识，显示该店已经有60％的员工接种了冠病疫苗。（中新社）
北京西城区这家水果店外张贴了黄色标识，显示该店已经有60％的员工接种了冠病疫苗。（中新社）

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随着中国设下接种疫苗人数今年6月底达到5.6亿人、即总人口40％的目标，部分地区让民众自愿接种的政策正悄然发生变化，地方政府及企业近期纷纷祭出措施鼓励更多民众接种。

中国近期加大冠病疫苗接种力度之际，地方政府与企业分别推出各种赏罚措施，调动民众打疫苗的积极性。其中北京商户针对已接种疫苗者提供消费优惠；海南万宁万城镇官员则警告家长若不接种，可能影响子女升学、未来就业及住房，引发官媒舆论批评。

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