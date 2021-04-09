中国加大接种力度 地方政府与企业推出措施鼓励民众打疫苗 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月9日 5:00 AM 北京西城区这家水果店外张贴了黄色标识，显示该店已经有60％的员工接种了冠病疫苗。（中新社） 字体大小: 小 中 大 随着中国设下接种疫苗人数今年6月底达到5.6亿人、即总人口40％的目标，部分地区让民众自愿接种的政策正悄然发生变化，地方政府及企业近期纷纷祭出措施鼓励更多民众接种。中国近期加大冠病疫苗接种力度之际，地方政府与企业分别推出各种赏罚措施，调动民众打疫苗的积极性。其中北京商户针对已接种疫苗者提供消费优惠；海南万宁万城镇官员则警告家长若不接种，可能影响子女升学、未来就业及住房，引发官媒舆论批评。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 冠病疫苗 疫苗接种 中国疫苗接种 疫情防控 重庆市 中共重庆市委书记陈敏尔 复旦拟在布达佩斯设欧盟首所中国大学分校 港府拟将“回港易”计划 扩展至广东以外大陆地区