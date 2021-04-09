中国加大接种力度 地方政府与企业推出措施鼓励民众打疫苗

随着中国设下接种疫苗人数今年6月底达到5.6亿人、即总人口40％的目标，部分地区让民众自愿接种的政策正悄然发生变化，地方政府及企业近期纷纷祭出措施鼓励更多民众接种。

中国近期加大冠病疫苗接种力度之际，地方政府与企业分别推出各种赏罚措施，调动民众打疫苗的积极性。其中北京商户针对已接种疫苗者提供消费优惠；海南万宁万城镇官员则警告家长若不接种，可能影响子女升学、未来就业及住房，引发官媒舆论批评。