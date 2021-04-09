太鲁阁列车事故真相渐明 疑因司机操作挖土机不当 导致卡在树丛工程车掉至铁轨酿祸

台湾铁路太鲁阁列车事故真相渐明，疑因义祥工业社负责人李义祥操作挖土机（台湾称怪手）不当，导致卡在树丛的工程车掉至铁轨酿祸。政府多次宣示要改善台铁沉痾，却因循苟且，相关的政治风暴正在扩大中。

台铁408次太鲁阁号2日从新北市树林发车前往台东，9时28分行经花莲大清水隧道撞上从铁轨上方边坡滑落的工程车，造成50人死亡、217人受伤。