太鲁阁列车事故真相渐明 疑因司机操作挖土机不当 导致卡在树丛工程车掉至铁轨酿祸 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月9日 5:00 AM 昨天是台铁太鲁阁号事故头七，台铁全线列车上午9时28分集体鸣笛5秒，悼念两名已故台铁司机和事故中的死者。（中通社） 字体大小: 小 中 大 台湾铁路太鲁阁列车事故真相渐明，疑因义祥工业社负责人李义祥操作挖土机（台湾称怪手）不当，导致卡在树丛的工程车掉至铁轨酿祸。政府多次宣示要改善台铁沉痾，却因循苟且，相关的政治风暴正在扩大中。台铁408次太鲁阁号2日从新北市树林发车前往台东，9时28分行经花莲大清水隧道撞上从铁轨上方边坡滑落的工程车，造成50人死亡、217人受伤。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 蔡英文 国民党 苏贞昌 交通部 越南 改革 花莲 台铁事故 复旦拟在布达佩斯设欧盟首所中国大学分校 港府拟将“回港易”计划 扩展至广东以外大陆地区